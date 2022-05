El enquistado presupuesto evidencia una vez más la división del bipartito de Benicàssim

Con el presupuesto otra vez como telón de fondo, el bipartito de Benicàssim (PP y Ciudadanos) volvió este jueves a evidenciar sus divergencias. El germen esta vez fue un comunicado de la formación naranja en el que aseguraba que Cs ha retomado las negociaciones para aprobar las cuentas y ha reactivado los contactos con su socio de gobierno.

El motivo que esgrimió su portavoz, Cristina Fernández, a este presunto acercamiento de posturas se debe a que, con la incorporación de remanentes, «se abre la posibilidad» de que, a través de modificaciones de créditos, se apruebe el presupuesto. «Las circunstancias económicas han cambiado y con esas partidas extras va a ser mucho más fácil cumplir lo que pedimos, que es que se respete el compromiso de atender a los proyectos y necesidades que Ciudadanos propone para Benicàssim», dijo.

Respuesta de la alcaldesa

Una nota de prensa que dejó sorprendida a la alcaldesa, Susana Marqués (PP), quien confesó que se enteró de su contenido a través de este periódico, aunque no le extrañaron las formas. «Es una vez más su modus operandi: enviar comunicados a la prensa para que, si después no se logran aprobar los presupuestos, que puedan decir que no ha sido por ellos», recriminó.

A su juicio, es «otra falta de lealtad total», sobre todo cuando por la mañana habían hablado y Fernández no le había comentado nada en persona. «Cs votó esta semana en comisiones informativas en contra de dos modificaciones de crédito, por lo que espero que se lo hagan mirar y en el pleno cambien de parecer», dijo Marqués, quien remarcó que si a estas alturas del año se encuentran en «este lío totalmente innecesario» es por Cs y su continuado bloqueo.

De hecho, Marqués explicó que fue este mismo jueves por la tarde cuando «por fin» recibió un correo con las peticiones que propone Fernández para gestionar sus áreas, tras estar meses pidiéndoselo. «Lo ha hecho casi medio año después», afirmó.

La alcaldesa indicó que «estudiará» sus reivindicaciones, aunque deja claro, como en más de una ocasión se lo ha comentado el interventor, que «no va a aprobar el presupuesto en agosto para que entre en vigor en septiembre». «No es la situación más deseable», concluyó Marqués, y reconoció que, salvo cambio radical de los acontecimientos, ya casi da por hecho el prorrogar los presupuestos al ser la opción más factible.