Si la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués (PP), decía el jueves, en declaraciones a Mediterráneo, que había a pedido a su socio de gobierno (Ciudadanos) que reconsiderase su opinión tras votar en contra en las comisiones informativas del lunes dos modificaciones de crédito para poder aprobarlas en el pleno, su órdago no surtió efecto y la formación naranja no secundó el voto de sus compañeros de ejecutivo en la sesión de este viernes, que volvió a dejar patente la división entre PP y Cs.

El pleno incluía en el orden del día la aprobación de una modificación de 125.000 euros, procedentes de remanentes de tesorería, para la limpieza de edificios escolares, la remodelación de la escalera de la Casa de la Cultura o la renovación de mobiliario para la sede de la asociación de jubilados y pensionistas La Garrofera, así como para las áreas de Informática. Sin embargo, según criticaron desde el PP, la abstención de Cs impidió que este paquete de medidas saliera adelante.

Para Marqués, la falta de apoyo de Cs muestra «nuevamente su deslealtad con su propio equipo de gobierno», al impedir la aprobación de «actuaciones demandadas por los vecinos, incluso las que afectan a las áreas que ellos mismos gestionan». A su juicio, es una situación «sin sentido con la que se suman a la parálisis municipal que pretende la oposición con sus votos en contra».

Y es que con el no del PSOE, Compromís, Ara Benicàssim y el exconcejal de Vox (ahora edil no adscrito), el PP necesitaba a Cs para aprobar este punto. «Su abstención conllevará a que los mayores tengan que esperar para ver renovado el mobiliario de la asociación de jubilados o que no se pueda ejecutar el arreglo de la escalera de la Casa de la Cultura», recrimina el concejal de Hacienda, Arturo Martí.

Respuesta de Ciudadanos

La portavoz de Cs, Cristina Fernández, respondió que su formación «no ha paralizado nada». «Esta modificación se podría haber llevado dentro de 15 días, un mes o dos meses, porque las necesidades están ahí, pero de todas las áreas, de las del PP y las de Cs. Nos hemos abstenido porque no queremos ir a salto de mata y deseamos sentarnos a cuadrar bien las cuentas y comprometernos desde las dos partes de poder suplementar esas partidas que nos hacen falta en todas las áreas», arguyó.