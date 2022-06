Ciudadanos se suma a las críticas de la directora del Espai d’Art de Vinaròs y denuncia el «lamentable estado de abandono» que sufre el recinto y las condiciones «tercermundistas» en las que conviven 200 profesores y alumnos.

Entre ellas, critican, la falta de ventilación, cuando es habitual la manipulación de pigmentos tóxicos que realizan los usuarios, existencia de goteras, falta de calefacción en invierno o desperfectos en el mobiliario. "Los alumnos han recogido más de 600 firmas pidiendo el traslado a otro centro y no solicitan nada más que lo mínimamente exigible, unas condiciones mínimas de salubridad para ellos y el profesorado", recriminó el edil Manuel Herrera tras visitar el centro, a la vez que lamenta que "no se trata solamente de una absoluta falta de sensibilidad municipal con la cultura y la educación, esto es además un problema de salud".

El concejal de la formación naranja recuerda que los alumnos "trabajan haciendo ellos mismos los colores con productos químicos y, sin ventilación, puede suceder una desgracia en cualquier momento. Ha llegado el momento de actuar y dejarse promesas con fecha de caducidad", exige.

"Con goteras, sin ventanas y a 46º de temperatura en verano, siguen demostrando que lo suyo es verdadera vocación y amor al arte. Por eso no podemos dejarlos solos en su reivindicación y hay que actuar de urgencia. El próximo curso no puede empezar en las actuales instalaciones de la nave de la calle Pere Gonell, que deberían ser clausuradas de inmediato. Estoy seguro que hay decenas de soluciones posibles y locales sin uso en los que pueden instalar la escuela. Y si no existen, la obligación del Ayuntamiento de Vinaròs es encontrarlos", concluye Herrera.

Como publicó este diario, el alcalde, Guillem Alsina (PSOE), anunció hace unas semanas que el Ayuntamiento sacará un concurso público para buscar locales en los que ubicar en unas mejores condiciones esta escuela de arte.