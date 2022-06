La ejecutiva provincial del PSPV-PSOE da su "visto bueno" a la moción de censura que han presentado los socialistas en el Ayuntamiento de la Vilavella con el apoyo del concejal del grupo no adscritos Abelardo Zaragoza, que fue elegido por el PP en las últimas elecciones, siempre que este último no sea alcalde, es decir, "no obtenga privilegios, ni competenciales ni salariales, respecto a los que le corresponden como representante municipal".

Los cinco concejales del PSOE y Zaragoza (al que el PSOE no considera tránsfuga porque "nunca ha formado parte" del PP local) han firmado una moción de censura para constituir un nuevo gobierno "que acabe con la parálisis política que vive la Vilavella", según han recordado los socialistas en un comunicado. Y puntualizan que "en las próximas horas se rectificará" ante la Secretaría del Ayuntamiento el documento registrado este miércoles, que presentaba "un error en el nombre de la persona designada como candidato alternativo" a la actual alcaldesa de IxLV, Mari Carmen Navarro. El PSOE confirma que será el actual portavoz socialista, Sebastià Roglà , quien asuma el papel de alcaldable. Con la formalización de este trámite se activará el procedimiento con la convocatoria automática del pleno. El concejal tránsfuga de Castellón: Una rocambolesca historia de traiciones políticas inédita en España Asimismo, el Partido Socialista pide al equipo de gobierno que "no dé lecciones de democracia cuando, legítimamente, han apuntalado su acción política durante gran parte de la legislatura con el apoyo de Zaragoza". Por último, la ejecutiva provincial remarca que el PSOE de la Vilavella ha presentado esta moción de censura "por responsabilidad con los vilavellers y vilavelleres y para conformar un gobierno que trabaje por el bien del pueblo y que acabe con tres años de bloqueo y mala gestión por parte del actual ejecutivo municipal", concluye.