El paseo vespertino de Ernesto Fabregat este miércoles en Benicàssim se vio sobresaltado por el hallazgo de una tortuga marina de grandes dimensiones en la playa de Heliópolis, frente a la Tasca El Pollo. “Es la primera vez que me encuentro un animal como este y me llamó la atención”, admite el vecino, que destaca la casualidad de que apareciera justo en el Día de los Océanos, celebrado internacionalmente cada 8 de junio. “Me pareció curioso porque encima parecía que estuviera envuelta en plásticos y me dio pena”, reconoce.

La tortuga fue vista por Ernesto sobre las 20.00 horas de este miércoles mientras paseaba por la costa. José Luis Crespo, jefe de conservación de la Fundació Oceanogràfic, destapa la forma de proceder en caso de encontrarnos con un animal así esté vivo o muerto: “Lo primero que hay que hacer es llamar al 112, que se pondrá en contacto con la universidad para estudiarlo y sacar información importante. En este caso lo normal es que el Ayuntamiento se deshaga del cadáver porque por su aspecto llevaba ya más de una semana muerto y era difícil sacar datos relevantes”. La heroica actuación de cuatro castellonenses para salvar a una tortuga a punto de morir Crespo descubre que cada año aparecen en las costas de la Comunitat Valenciana “entre 80 a 100 tortugas marinas muertas”, algunas de las cuales fallecen por la acción directa del ser humano y otras por causas naturales. “No es habitual que fallezcan por ingesta de plásticos, y en este caso en concreto las bolsas pueden pertenecer a su propio aparato digestivo”. Sea cual fuera la causa del fallecimiento de esta tortuga boba (Caretta caretta) que fue a parar a la playa de Benicàssim queda claro que es importante colaborar en la medida de lo posible en la conservación del entorno marino para hacer posible especímenes como este puedan habitar en su entorno natural como han hecho siempre. El Oceanogràfic se afianza como un centro de conservación de tortugas amenazadas Recuerda que si quieres ponerte en contacto con ‘Mediterráneo’ para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter; pudiendo escribir también al correo electrónico rfabian@epmediterraneo.com, o si es más cómodo vía whatsapp, en el número de teléfono 680558577.