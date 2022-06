Este pasado fin de semana se celebraron las fiestas en Mas de Flors, una pedanía de Sant Joan de Moró en la que residen cinco o seis decenas de vecinos, entre ellos algunos ilustres como el artista Ripollés. El viernes transcurrió con normalidad, pero por la noche algún gracioso seguramente pasado de alcohol tuvo la idea de liberar a un burro de un corral, provocando que este se escapara. El mensaje del dueño del animal no dejó indiferente a nadie, como podremos comprobar a continuación.

Una vecina de Sant Joan de Moró aprovechó las fiestas del barrio de Mas de Flors, situado a un par de kilómetros de su pueblo, para disfrutar de la jornada del sábado con sus amigos, pero un cartel le llamó la atención. En el mismo se podía leer el siguiente mensaje: “La o las personas que ayer por la noche y en un arrebato de amor y testosterona fueron tan aguerridos de entrar y abusar de un pobre burro hasta que el pobre animal se pudo escapar de tan pervertidas mentes… sólo informar de que el animal tiene hepatitis y ladillas. Esperamos que usaseis protección al menos. Un saludo”.

La joven publicó un tuit con esta controvertida nota informativa que no tardó en viralizarse, escribiendo además lo siguiente en el mismo: “Lo que no pase en Moró…”:

Si esque lo q no passe en Moró: pic.twitter.com/GR1aCafE86 — Júlia Dealbert (@juliadealbert) 12 de junio de 2022

La usuaria de Twitter ha tenido a bien atender este martes a Mediterráneo ante la repercusión que tuvo su publicación, reconociendo que “en el pueblo no se habla de otra cosa”. Sobre la veracidad de la publicación, ella misma admitía lo siguiente: “Vi el cartel, me llamó la atención y le hice la foto. No sé si será verdad o no”.

Lo cierto es que hay parte de verdad y parte que no es verdad. Un vecino de Mas de Flors, que prefiere mantener el anonimato, pero que está al tanto de todos los episodios de este culebrón vecinal, cuenta todos los detalles al periódico: “El dueño del burro al ver el sábado que habían abierto el corral y el burro se había escapado quiso colgar ese cartel. Es una broma, pero sí que se enfadó porque no estuviera el animal, que no tardó en volver”. Queda claro por tanto que no estamos hablando de un episodio de zoofilia, para suerte del burro, sino más bien de una gamberrada con virales consecuencias.