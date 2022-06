Alumnos que sueñan con llevar 'su' Nules hasta Fitur

Es solo un trabajo de clase o ¿podría ser algo más? Escolares del colegio Nuestra Señora de la Consolación de Nules, en la recta final del curso, han estado trabajando sobre su municipio, investigando y adentrándose en los atractivos del lugar en el que viven. Su estudio lo han materializado en la elaboración de una guía turística. Su guía turística, en la que han incluido los elementos patrimoniales, históricos y naturales que, desde su particular visión, son los más característicos de su pueblo.

Y completada su labor, ¿por qué no soñar con que su trabajo pudiera convertirse en un reclamo para turistas nacionales y extranjeros? ¿Por qué no su guía podría convertirse en material promocional en una feria especializada como la de Fitur? Con esa ilusión han elaborado el contenido, le han dado forma y lo han presentado en el Ayuntamiento, donde incluso los recibió la semana pasada el alcalde, David García.

La Casa Modernista

En sus indispensables de Nules no faltan lugares incuestionables como la plaza Major, la playa, el Jardín Botánico y la ermita de Sant Xotxim ---posiblemente por proximidad con su colegio--, pero llaman la atención otras elecciones que no suelen aparecer en los recursos promocionales como las instalaciones deportivas de Scude, polideportivo municipal y el estadio Noulas, y la Casa Modernista.

En especial, merece una mención su interés por esta vivienda ubicada en la calle San Jaime, obra de un artista local, Juanma Gavara, quien les recibió muy honrado durante la visita que realizaron como final del proyecto.

La Casa Modernista es una obra de arte en la vía pública, construida de forma concienzuda, donde ningún detalle es fruto del azar y así se lo explicó Gavara a los artífices de que su hogar en construcción se haya convertido en un atractivo turístico.

Defensor confeso de la cultura local, de la conservación del patrimonio arquitectónico de Nules como lo son sus casas más antiguas, lamenta que «está desapareciendo poco a poco sin que nadie haga por evitarlo». Le congratula que los niños sean conscientes de algo «que no ven los adultos».