Los vecinos de la céntrica calle Virgen del Socorro de Almassora, situada a escasos 600 metros del Ayuntamiento de la localidad, están “desesperados” por un molesto residente que les está causando un sinfín de problemas desde que se instalara allí hace poco más de un año. Este mismo jueves provocó un incendio que obligó a los bomberos a que acudieran a la vivienda como podemos comprobar en las imágenes inferiores remitidas por los propios vecinos a Mediterráneo:

En el barrio todos estaban convencidos de que se trataba de un ‘okupa’ que había asaltado el número 44 de la citada calle, pero fuentes municipales han confirmado a este periódico que en este caso la dueña de la propiedad “se la ha cedido voluntariamente y le proporciona comida, pero el Ayuntamiento ya le ha requerido a la propietaria que evite esta cesión de la vivienda”, conscientes de las molestias que está causando en la zona.

Como se aprecia en las imágenes que acompañan esta información, el ‘okupa no okupa’ está utilizando poco menos que como un vertedero dicha vivienda, en la que no dispone de luz, ni agua, provocando un olor pestilente que se agrava en estas fechas con la llegada del calor. “Como no tiene luz ha encendido fuego dentro de la casa y han tenido que venir los bomberos a apagarlo. Es un peligro”, alertan desde un comercio próximo. “Le he visto subir un contenedor de la calle y vaciarlo en la terraza. Defeca en la misma casa y la peste es insoportable. Es una pesadilla”, admite una vecina cercana a la polémica vivienda.

Los vecinos todavía no han presentado una denuncia formal, aunque han asegurado a Mediterráneo que se están agrupando para ir “a por todas”. De todas formas, desde Servicios Sociales ya se ha actuado también de oficio en este caso, que afecta “a un hombre con problemas de salud mental y cuya familia, que no reside en Almassora, no quiere hacerse cargo del mismo”, como confirman fuentes oficiales.

Es por ello que desde el departamento municipal de Servicios Sociales de este municipio se están realizando los trámites para intentar internarlo en un centro y que cesen las molestias al vecindario. Unas molestias que, aseguran en el barrio, van a más: “Es insufrible; una marranada. No podemos salir ni al balcón porque de lo mal que huele no se puede respirar y encima ahora le ha dado por insultarnos. Tampoco podemos aparcar por la noche delante de la casa porque tira piedras o incluso ratas muertas.