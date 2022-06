Burriana elimina curvas conflictivas en el polémico carril bici de Pere IV

El comienzo de las obras del nuevo carril bici de la ronda Pere IV de Burriana dio mucho que hablar hace apenas unas semanas por lo irregular de su trazado. Ahora, el Ayuntamiento ha culminado los trabajos eliminando alguno de los puntos más conflictivos que desencadenaron el enfado de unos y el ingenio de otros a través de memes que circularon por redes.

Las acciones más destacadas han ido encaminadas a realizar un recorrido final con menos curvas y, para ello, han recortado los salientes de las aceras que provocaban continuos giros muy peligrosos para la seguridad de usuarios y conductores. También han incorporado la señalización pertinente a lo largo de la vía.

Lo cierto es que desde el primer momento ya pudieron apreciarse las primeras bicicletas y patinetes haciendo uso del criticado carril. Sin embargo, el consistorio ha ido puliendo algunos detalles que no se tuvieron en cuenta de forma inicial, pero con el transcurso de los días comenzaron a aparecer.

La cuestión más urgente ha sido enderezar el recorrido quitando el trozo de acera que sobresalía a la altura de las calles Virgen de las Nieves, Finello y Gemma Galgani. Allí había instalados varios contenedores soterrados que llevaban bastante tiempo clausurados por ser poco eficaces.

Las terrazas, obstáculos insalvables

No obstante, los obstáculos que no se han podido salvar son las dos terrazas de locales de hostelería situados a lo largo de la ronda. Por tanto, en aquellas zonas donde no hay cordón de aparcamiento que funciona como elemento de seguridad, han colocado separadores de caucho reflectantes que ayudan a delimitar el paso de vehículos a motor de los de movilidad personal.

Mismo delimitador hay en el aparcamiento en batería ya llegando a la avenida Jaime Chicharro, pero en este caso para evitar que los coches invadan el espacio reservado para ciclistas. Una crítica que muchos vecinos elevaron a los servicios técnicos. La conclusión del controvertido carril también ha supuesto el repintado de lo enmendado, así como la señalización horizontal a lo largo de los 900 metros del recorrido.

Además, el trazado incorpora a la altura de la avenida Llombai un semáforo para bicicletas, el primero de la ciudad, para regular el tráfico en esta intersección que recoge mucho flujo de vehículos.

Hay que recordar que la reordenación de la ronda es una de las acciones incorporadas en el plan de movilidad urbana sostenible (PMUS) de Burriana, que tiene como finalidad facilitar la conexión y reducir emisiones de CO2.