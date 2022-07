Después de 32 años en la política, en las filas del Partido Popular, y tras ejercer de concejal (de gobierno y oposición), diputado provincial y alcalde de Nules, Mario García presentó este jueves su dimisión en el pleno. «Lo hago para defenderme, por honor y porque no quiero dañar al PP, que me lo ha dado todo», alegó.

En su intervención confesó no entender la situación en la que se encuentra por la apertura de un juicio oral contra él en el que se investigará la supuesta comisión de un delito de prevaricación por, según se le acusa, firmar una licencia de actividad del tanatorio municipal con informes técnicos en contra. Del caso, lo más llamativo es que, aunque la querella la formula el gerente de un tanatorio privado del municipio, el Ayuntamiento se ha personado como acusación.

Pese a ello, García no realizó ningún reproche ni exigió explicaciones. Dio las gracias por el apoyo recibido y pidió perdón por «si algo no lo he hecho bien».

División interna

El exalcalde no se fue solo. La hasta ahora portavoz del grupo municipal del PP, Victoria Marzal, también dimitió y fue muy precisa en sus motivaciones. Habló con claridad a la hora de señalar que la actual ejecutiva local del PP tiene un proyecto «que requiere de mucho tiempo», y no solo se reafirmó en lo dicho hasta ahora, que sus obligaciones profesionales no le permiten tener tanta disponibilidad, sino que también reconoció sin tapujos que «por qué no decirlo, no tengo ganas de dedicarle mi tiempo al PP».

Una frase que evidencia así una división interna que se arrastra desde que se produjera el relevo al frente de la agrupación local que ahora preside José Adsuara quien, previsiblemente en julio, tomará posesión de su cargo como concejal para sustituir a Mario García, al que ya relevó en diciembre como presidente popular en Nules.

Marzal también tuvo palabras para el resto de la corporación. De gratitud para sus compañeros y de recriminación para el resto, a quienes les dijo que no le gusta «cómo se están haciendo las cosas, porque en política no todo vale», una frase que pronunció mirando directamente al alcalde, David García (CeN). Tras su ausencia, el pleno continuó con dos ediles menos en la mayoría de la oposición.