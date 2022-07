Les Coves veta las licencias para instalar proyectos fotovoltaicos

Les Coves de Vinromà abre el periodo de alegaciones, tal como publica este lunes el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), después de que el Ayuntamiento aprobara en pleno la suspensión de la concesión de licencias en todo el suelo no urbanizable común del término municipal y en todo el suelo no urbanizable de especial protección para las instalaciones fotovoltaicas, siempre y cuando no se trate de planes para autoconsumo.

Es un acuerdo plenario muy similar al que también adoptaron meses atrás otros municipios como Betxí, la Vall d’Uixó o Vilafamés, con la salvedad de que en esta ocasión sale adelante sin el respaldo del equipo de gobierno. No en vano, la moción fue aprobada en les Coves por mayoría simple, con los votos a favor de los dos partidos de la oposición --PSOE (con dos ediles) y el PP (con uno)-- y la abstención de los seis concejales del gobierno independiente, xLCV. La alcaldesa, Mònica Nos (xLCV), justifica el signo de votación de su partido en que «no están ni a favor ni en contra» de que instalen placas solares. «Si la ley lo permite, si quieren poner paneles fotovoltaicos, que los pongan. Nuestra postura es la misma que desde el minuto uno y es estar siempre en contra de la expropiación», argumenta. Sin fecha concreta "No estamos a favor ni en contra. Nuestra versión no ha cambiado desde el minuto uno y es siempre 'no' a la expropiación" Mònica Nos - Alcaldesa de les Coves de Vinromà Otra diferencia respecto al de otros casos de la provincia es que el acuerdo aprobado en les Coves no especifica cuánto tiempo durará esta moratoria que veta los proyectos fotovoltaicos, cuando en el resto de episodios solía ser durante dos años. Otra incógnita que tampoco despeja la alcaldesa es si esta medida afectará o no a Magda, el megaparque solar proyectado que afectaría a 13 municipios, pero sobre todo a les Coves. «Se verá si afecta o no a este proyecto cuando sea el momento y en función de la evolución que tenga la propuesta. Cuando llegue la hora, el equipo jurídico estudiará el caso», explica Nos, quien recuerda que, cuando la empresa hable con los propietarios de las parcelas para tratar de disponer del suelo, «poco puede hacer ahí» el Ayuntamiento.