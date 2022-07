Onda dinamizará este mes la hostelería, del 11 al 24 de julio, con la ruta del arroz (Ondarròs) y la del gintonic. La asociación local de empresarios de hostelería y turismo (Hosturionda), con la colaboración del Ayuntamiento, recupera esta propuesta tras la pandemia para incentivar el consumo en los locales asociados.

Esta vez serán 11 los establecimientos que se adhieren a la iniciativa: seis para Ondarròs (Dónde María José, Restaurante El Cid, Com a Casa, Restaurante Toledo, Campus y El Chiringuito) y cinco para la ruta del gintonic (Colonial, Passatge, Delicious Burger, The Bonsai y New Robinson).

El objetivo del doble proyecto, como ha definido este martes la concejala de Turismo y Promoción Económica, María Baila, en la presentación de las jornadas, es «animar a que la gente salga de casa, pueda comer fuera y después haga el típico tardeo».

Menús de 20 a 30 euros

El presidente de Hosturionda, Javier Lozar (del restaurante Toledo), ha explicado que los menús que han elaborado los restaurantes van «desde los 20 hasta los 30 euros» y «cada uno tiene su horario», por lo que aconseja a los interesados reservar con antelación.

No es el único proyecto que el Ayuntamiento ha impulsado para amenizar y estimular el consumo en los negocios de hostelería, ya que, relacionado con estas rutas, el área de Juventud ha lanzado el ciclo Tardeos Musicales, en el que programa cuatro conciertos durante los fines de semana de julio.

Son actuaciones de deejays, indie y pop-rock que empezarán este viernes con DJ Wictor (a las 23.00 horas en el Casal Jove). Este sábado será el turno de La Movida en la plaza España (de 19.00 a 21.00), el día 16 entrará en escena Ruth Baker & Ocultas DJ; y el día 23 será el momento para Anora Kito en el mismo lugar y la misma franja horaria.

La edila María Baila, que ha animado a vecinos y visitantes a participar en las animadas iniciativas, ha recordado que celebrarán la feria medieval del 12 al 14 de agosto y ha anunciado que también colaborarán con Hosturionda para lanzar menús que animen a los turistas que reciban en la localidad esos días se queden a comer y cenar en restaurantes de Onda.