Los mismos gatos que vecinos. Es "el grave problema" de sobrepoblación de felinos que sufre desde hace tiempo Cirat, la capital comarcal del Alto Mijares que ve cómo la presencia de estos animales se ha proliferado tanto en el núcleo principal del pueblo y especialmente en su pedanía, El Tormo, que el número de gatos prácticamente supera al de vecinos: 211 empadronados frente a 200 gatos censados.

El motivo principal de esta población excesiva de mamíferos se debe a que los vecinos, a pesar de que está prohibido, alimentan a los gatos que ven por la calle, lo que hace que la cifra de ejemplares siga a poco a poco creciendo. "Si se los quedaran, vale, pero no es el caso. Les dan de comer y, claro, así no se van y se van reproduciendo", comenta el alcalde, Rafael Matoses (PSOE).

El problema en cuestión no saldría de ahí, pero este miércoles Cirat se ha hecho viral en los medios de comunicación a raíz de un comunicado que ha hecho Pacma, en el que señala al teniente de alcalde, Jorge Catalán, por decir en el pleno que tuvo lugar el pasado 1 de julio que está abiertamente "a favor de sacrificar" en lugar de esterilizar a los gatos de colonias de la localidad, a la vez que pedía la implantación de un control poblacional en ese sentido.

Y adjuntan este extracto del vídeo de ese pleno de Cirat en el que el concejal dijo esas palabras:

¡VERGÜENZA! El concejal de Urbanismo del Ayto. de Cirat (Castellón) declara abiertamente en un pleno que está "a favor de sacrificar" en lugar de esterilizar a los gatos de colonias.



La esterilización es el único método de control ético y eficaz. ¡Exigimos que se retracte! pic.twitter.com/w9c0Ek4x8G — PACMA (@PartidoPACMA) 6 de julio de 2022

La explicación del afectado

"Un ayuntamiento pequeño que tiene solo 500.000 euros de presupuesto no puede asumir los 40.000 euros que cuesta el plan de esterilización, es un gasto tremendo" Jorge Catalán - Teniente de alcalde de Cirat

A raíz de ese tuit de la organización animalista, decenas de usuarios se han dirigido a las redes sociales del Ayuntamiento para cargar las tintas y arremeter contra el edil por sus declaraciones. Hasta el punto de que el afectado cuenta a Mediterráneo que ha tenido que cerrar su perfil de Instagram ante las feroces críticas. Sabemos dónde vives, vamos a por ti es solo alguno de los comentarios que ha recibido, explica.

Catalán considera que ese fragmento del vídeo está "sacado de contexto", ya que no pone en relieve la superpoblación de gatos que padece Cirat. "Pedimos presupuesto para ver cuánto costaría esterilizar a los gatos mediante el método CER (Captura-Esterilización-Retorno) y nos dijeron que 40.000 euros. Y un ayuntamiento pequeño que tiene un presupuesto de 500.000 € y que tiene casi todo el dinero comprometido no puede asumir un proyecto así de 40.000 euros", argumenta.

"No soy ni antianimales ni matagatos"

El concejal, "en caliente", adelanta que va a pedir un pleno extraordinario para presentar su dimisión porque "no tiene por qué aguantar todo esto"

"Además, no puedes esterilizarlos de forma escalonada por años, ya que no es viable, por lo que sacar esa inversión de una tacada es un gasto tremendo, por eso dije que lo de sacrificar a los animales era solo una posible opción", explica el concejal.

Arquitecto de profesión y veraneante desde pequeño en la pedanía de El Tormo, tiene claro que no va a consentir "ataques personales", por lo que ahora, "en caliente", asegura que va a pedir un pleno extraordinario para presentar su dimisión. "No soy antianimales ni matagatos. Nosotros no cobramos nada por estar en el Ayuntamiento, por lo que no tengo por qué aguantar todo esto", lamenta Catalán.

"Desproporcionado y desmesurado"

"En las grandes ciudades se sacrificaban a los palomos para evitar su superpoblación y aquí nadie se rasgaba las vestiduras" Rafael Matoses - Alcalde de Cirat

Para el alcalde, todos esos mensajes de odio también son "desproporcionados" y "desmesurados". "Puedes no estar de acuerdo con esa opinión, pero nunca hasta llegar al extremo de insultar. Que yo tenga constancia, hasta no hace mucho en las grandes ciudades se sacrificaban a los palomos para evitar su superpoblación y aquí nadie se rasgaba las vestiduras", expone Matoses.

De hecho, antes de que se desatara toda la polémica por redes sociales, el alcalde explica que este viernes está previsto que un representante de Pacma y una veterinaria acudan a la pedanía de El Tormo para tratar de encontrar una solución a esta problemática.