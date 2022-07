La Vall ofrecerá carpas al vetar las que colocaban les Penyes

La última decisión municipal vinculada con les Penyes en Festes de la Vall d’Uixó, a poco más de 15 días de su comienzo, ha llegado envuelta de polémica social y política. El departamento técnico, que debe supervisar y autorizar las infraestructuras que se montan con motivo de estos festejos populares, ha anunciado que los entoldados que las 54 peñas utilizaban, desde que se trasladaron a la explanada ubicada en la avenida Agricultor --con el visto bueno municipal--, al no estar «homologadas» no van a poder instalarse más. Como alternativa, en un pleno extraordinario, el Ayuntamiento acordó destinar 43.200 euros a alquilar 4.500 metros de carpas para no dejar sin estos espacios a los afectados a última hora.

Desde el consistorio remarcan que ha sido «una decisión técnica» consecuencia, en buena medida, de lo sucedido en el municipio valenciano de Mislata, donde fallecieron dos menores al volar un castillo hinchable mal anclado que, según se dijo, contaba con la autorización técnica municipal. Visiones sobre lo que ha sucedido hay varias, así como reacciones. Entre las principales afectadas, las peñas, hay quien se lo ha cogido con resignación, pero también quien no ha entendido por qué de repente no se les permite utilizar algo que llevan muchos años colocando sin problemas. "No hay más remedio" Desde la junta directiva valoran con pragmatismo lo ocurrido. Si los técnicos no lo autorizan, no hay más que hablar. La única pega era poder reaccionar con tan poco tiempo, pues el Chupinazo se disparará el próximo día 30 de julio. Que el Ayuntamiento haya aprobado el alquiler de carpas alternativas les ofrece a tiempo una solución de emergencia que no cuestionan. Hubo división en el equipo de gobierno, porque EU no apoyó el gasto, optó por abstenerse. La oposición respaldó la medida, aunque con peros. Por ejemplo, desde Ciudadanos, hicieron público su malestar por la «falta de previsión» y plantearon la necesidad de crear «un recinto ferial en condiciones». El consistorio no solo alquilará las nuevas carpas, también las instalará, de manera que las peñas solo tendrán que acondicionar su espacio. Les autorizarán el uso de vallas para separarse entre sí y de los contenedores que habitualmente colocan para guardar el material durante los festejos.