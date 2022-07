La Serratella inicia el cásting para reabrir el bar tras recibir solicitudes hasta del extranjero

El reclamo de ofrecer el alquiler del bar municipal de la Serratella durante el verano por solo 50 euros al mes no ha pasado desapercibido y, aunque la intención del Ayuntamiento era que el anuncio no fuera viral, han llegado cerca de 50 ofertas con interesados para hacerse con el negocio de toda España e incluso de fuera del país.

El inmenso boom mediático que causó el año pasado la búsqueda de unos gestores para el bar en la localidad vecina de la Torre d’en Doménec le pillaba cercano, por lo que el alcalde de la Serratella, Alfonso Arín, tenía claro que no quería dar tanto bombo. No pusieron ni un teléfono ni dirección de correo en el anuncio, para que la gente realmente interesada buscara la forma de contactar.

«Lo que pasó en la Torre, con más de 2.000 solicitudes de tantas partes del mundo fue una barbaridad. No podíamos permitirnos estar una semana con la centralita colapsada, el Ayuntamiento tiene otras muchas cosas importantes que tramitar», tal como expone.

Aun así, a pesar de querer evitar «un efecto llamada», y aunque su intención era que la oferta «no pasara más allá de los pueblos del alrededor», no ha sido así y el anuncio ha llegado a numerosos rincones, como Valladolid, San Sebastián, Barcelona o Toledo, así como a partes de Sudamérica, como Argentina o Colombia.

Próximo paso

Tras cerrar las solicitudes el pasado martes, se centran en realizar un primer cribado, en el que primarán, «la capacidad de los candidatos de adaptarse a vivir en un pueblo pequeño, más allá de las ganas de trabajar».

Tras esa selección, el deseo del alcalde es entrevistar a «tres o cuatro» aspirantes esta próxima semana para abrir el bar «lo antes posible». «Si puede ser el próximo fin de semana, mejor», dice, ya que el local está «en perfecto estado» para cogerlo, solo faltaría llevar la comida y la bebida.

Arín deja claro que si la Serratella, con 92 habitantes, contara con otro bar, «el Ayuntamiento no se metería en estos líos». «Pero es que no tenemos otro servicio, no solo para los visitantes, sino especialmente para los propios vecinos, ya que en verano es cuando más gente hay en el pueblo en todo el año», desgrana el munícipe.

Por eso, el objetivo primordial es que el bar, que también hace las funciones de tienda, esté abierto en verano, aunque el gran propósito es que permanezca operativo todo el año. «En octubre o noviembre lanzaremos el concurso público con los pliegos para ello», recuerda Arín, que lamenta que el establecimiento cerrara a finales de mayo tras conseguir que se fuera el último gestor, que acumulaba «impagos de alquiler y luz».

Este viernes también destacó en el pueblo la reapertura del hotel rural municipal Abadia del Maestrat, que tiene 12 habitaciones, algunas suites con jacuzzi.