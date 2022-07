Se cumplen 25 años de una tragedia en la Vall d'Uixó que cambió para siempre los 'bous al carrer'

Que hoy en día la Vall d’Uixó sea un referente de seguridad en los bous al carrer se debe, en buena medida, a lo que sucedió en las fiestas de Santiago Apóstol del barrio Toledo un día como hoy hace 25 años, el 19 de julio del año 1997.

Baldoso, de la ganadería cordobesa de Martínez Benavides, salía de culo del cajón situado junto a una barrera llena de aficionados --tanto encima como detrás-- que se desplomó apenas unos segundos después como consecuencia de la embestida de un animal que superaba los 600 kilos.

Un muerto y 23 heridos fue el balance de un suceso del que algunos de sus protagonistas prefieren no hablar y que, según los testigos, evidenció que a veces no pasan más cosas porque no pasan, simplemente.

Así recogió Mediterráneo en sus páginas la tragedia hace 25 años:

Con apenas 20 años, Álvaro acudía a los bous «evitando salir en las fotos o estar en primera fila» para que no le viera su madre. Ese día fue al Toledo para disfrutar de una tarde de toros más, sin saber que no lo sería.

En su memoria guarda intacto un sentimiento, «la impotencia». Sobre la barrera y bajo ella, numerosas personas que necesitaban ayuda. En la calle, fuera del recinto taurino, un animal que podría seguir haciendo estragos. ¿Qué hacer? Su instinto lo llevó a ayudar a los heridos, aunque sin perder de vista que Baldoso estaba a pocos metros, entre los coches.

Lo que pudo haber pasado

Reconoce que tiene lagunas de aquellos minutos interminables, de igual modo que rememora con nitidez algunos detalles. Como cuando el toro, providencialmente, volvió al recinto respondiendo a la llamada de rodaors que, como él, se empeñaron en que el drama no fuera a más. Volvió, pero «empezó a subir calle arriba sin hacer caso a nadie», hasta que llegó a otra barrera, justo donde una ambulancia se preparaba para evacuar a algunos de los heridos.

«Embistió y partió la cadena que la sujetaba. La suerte es que quedó apoyada sobre la ambulancia y no volcó», explica. Se sorprendió al saber que dentro del recinto llegó a haber guardias civiles armados. «No recordaba haberlos visto», dice.

Minutos de caos

Josep también era muy joven por aquel entonces, pero ya tenía afición por los bous y la fotografía. Esperaba en el primer cruce de calles a la salida del astado «porque no tenía sitio junto al cajón». Tras el tercer cohete, algo pasó: «La gente corría en sentido contrario, hacia el toro». Asegura que «fueron momentos de mucho nerviosismo», porque a la necesidad de ayudar a los heridos se sumaba el peligro extremo de un cerril suelto.

El responsable sanitario era el doctor Sayan. Afirmó que «llevaba 15 años asistiendo como médico de guardia a festejos como este y nunca había visto un toro tan grande ni tanto desastre». Un cuarto de siglo después, en la Vall se han visto no pocos animales tanto o más voluminosos que Baldoso, pero no se ha repetido una fatalidad de esa envergadura, ni en la ciudad ni en ningún otro sitio.

"Todo cambió a partir de entonces"

Quienes vivieron aquellos hechos afirman que «todo cambió a partir de entonces». Comenzaron a incorporarse y ampliarse los elementos de seguridad, en los que la Vall ha sido pionera. Esos mismos testigos alertan de que a veces van por pueblos y comprueban que aún se usan barreras que podrían calificarse de desfasadas «porque creen que nunca pasa nada». La experiencia con Baldoso es una desafortunada advertencia de que sí, excepcionalmente, pero puede pasar.

El técnico que dio por buena la infraestructura cargó con la culpa. Así lo decidió un juez. La lección que dejó la calamidad es que, si bien hay circunstancias que nadie puede prever y por tanto evitar, en materia de seguridad ser inflexible es vital.