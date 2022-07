Rosa Tomás Saura es la ‘abuela’ de Betxí. Con 100 años cumplidos esta misma semana, la centenaria vecina de la localidad ha celebrado como merece una fecha tan señalada. “Ha venido a casa hasta una rondalla para cantarle”, señala su hija Joaquina. La vida de Rosa ha sido muy prolífica en lo que a su familia se refiere. Al margen de sus tres hijas y un hijo cuenta con decenas de nietos y bisnietos. “En total en la familia contando a las parejas somos 38”, señala Joaquina, a lo que apostilla su centenaria madre: “Me acuerdo del cumpleaños de todos ellos. Son mi alegría de vivir”.

Aunque se vale de sus hijos para realizar buena parte de las tareas cotidianas, a sus 100 años Rosa todavía tiene la independencia suficiente como para vestirse sola o realizar otros menesteres domésticos. Además conserva intacta la memoria. Unos recuerdos que no siempre han sido de color de rosa: “La vida no fue fácil sobre todo al principio. Vivíamos en Gúdar (Teruel), y allí cuidábamos una masía con campo y animales. La mitad de lo que teníamos era para nosotros y la otra mitad para los amos. Hace 55 años vine a Betxí para buscar un futuro mejor para mis hijos y tanto mi marido Manuel como yo nos pusimos a trabajar en la naranja”.

Un matrimonio para toda la vida

Rosa señala la relación que tuvo con su también longevo esposo, Manuel, como una de las claves para alcanzar el siglo de vida: “Empezamos a salir cuando tenía 16 años, aunque antes ya éramos amigos y estuvimos juntos hasta que se murió con 94”. Su hija Joaquina añade más información al respecto: “Han vivido el uno para el otro. No he conocido un matrimonio tan unido como el de mis padres; no les recuerdo ni una sola discusión delante nuestra”.

Manuel y Rosa, eso sí, se separaron a la fuerza durante la Guerra Civil. “Pasamos mucho”, recuerda aún emocionada la ‘abuela’ de Betxí: “Con 17 años él ya se fue a la guerra y a un hermano suyo lo mataron. Después los maquis mataron también a un hermano mío. Sufrimos mucho durante la guerra porque las chicas nos quedamos solas en casa y teníamos miedo por lo que nos pudiera pasar porque se oían barbaridades”. La experiencia del conflicto bélico hace que aún hoy en 2022 gire la vista cuando ve imágenes de la guerra en Ucrania: “Ya sé lo que es y no puedo ni verlo. En la pandemia también lo pasé mal”, recuerda.

Una salud de hierro

Pese a que como es normal Rosa ya no conserva la agilidad de antaño y ha perdido vista y oído, “se encuentra muy bien para su edad. Apenas tiene que ir a médicos y salvo una operación no le han ingresado nunca”. Sobre su día a día admite que en la actualidad se levanta “mucho más tarde que cuando era joven”, pero sigue cuidando la alimentación y el descanso. Habrá que tomar nota.