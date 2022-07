El gobierno municipal de Burriana ha decidido suplementar con 180.000 euros la partida de estudios y trabajos técnicos para licitar, entre otros, el proyecto para la construcción del edificio que albergará el nuevo consultorio médico del Port, según ha adelantado la concejala delegada de Hacienda, Cristina Rius.

Esta iniciativa se incluye en la modificación de crédito que el ejecutivo municipal elevó ayer tarde al pleno municipal, y que fue aprobado dentro de un suplemento de aplicaciones presupuestarias que en global se eleva a 720.000 euros, con parte de los remanentes de tesorería resultantes de la liquidación del presupuesto de 2021.

El suplemento de 150.000 euros específicos para el proyecto de construcción del edificio que albergará el nuevo consultorio médico del Port, supone para Rius “un paso más en firme que demuestra que el equipo de gobierno está trabajando correctamente y de forma constante y sólida para que el Port cuente con un centro de salud en condiciones y acorde con la normativa actual”.

Traslado provisional

Demuestra, a juicio de la concejala de Hacienda, que desde hace meses el equipo de gobierno de Maria Josep Safont “está realizando con constancia y firmeza las gestiones oportunas con la finalidad de conseguir un solar para la construcción del nuevo equipamiento sanitario para la zona marítima”, un servicio que provisionalmente fue trasladado al edificio municipal multifuncional del Grau.

En esa línea, ha confirmado que el Ayuntamiento ha trabajado desde el principio con tres opciones de ubicación. Además, ha recordado que este nuevo servicio “aparece en los presupuestos de la Generalitat Valenciana con una partida de 800.000 euros para que, en varias anualidades, pueda llevarse a cabo el centro auxiliar de la zona marítima de Burriana”.

Con ello se confirma, “nuestro compromiso real”, con la vista puesta en dotar al Port de un centro de salud “a la altura de las necesidades de los habitantes de la zona, pese a las insidiosas declaraciones de la oposición”.

En breve, el ejecutivo municipal dará a conocer la decisión final sobre el solar en el que se ubicarán las nuevas instalaciones en el Port para, en una segunda fase, levantar la nueva infraestructura sanitaria. De hecho, ha asegurado, “el plan funcional ya está redactado por el Hospital La Plana y contempla tres consultas de medicina familiar y áreas de pediatría, extracciones, urgencias y administración”.

Rius ha recordado que el consultorio de la avenida de la Mediterrània, actualmente cerrado, no presta servicio desde 2020 porque no cumple la normativa ni las condiciones básicas para ofrecer una atención de calidad y porque infringe los protocolos de protección anticovid. “Presenta evidentes defectos estructurales y de equipamiento, es un túnel, carece de ventilación, presenta deficiencias en materia de accesibilidad y no dispone de salidas de emergencia, y tampoco cuenta con una zona de aislamiento de pacientes contagiosos”, ha lamentado.

Para la responsable de Hacienda, estos defectos motivaron que, con la irrupción de la pandemia y la activación de los protocolos de protección ciudadana, “se procediera al cierre del Centro de Salud Auxiliar Virgen del Carmen, pese a que todos somos conscientes que proporciona una gran comodidad a los vecinos y vecinas del Port por la proximidad pero, antes que nada, debemos velar por la salud pública”.

Otros suplementos de créditos

Rius ha indicado que además de la modificación de créditos para el estudio del proyecto del nuevo ambulatorio, en el pleno también se aprobaron otros que suplementan aplicaciones presupuestarias para nuevos gastos que puedan surgir hasta final del ejercicio, o por el incremento de precios de algunos servicios o productos.

Concretamente, se ha referido a 400.000 euros para atender las cuotas a partir de la número 8 del PAI Sant Gregori, una vez que el Ayuntamiento ha abonado ya hasta la cuota número 5 y cuenta con crédito para la 6 y la 7. Por otro lado, incluye 30.000 euros para gastos diversos de Junta Local Fallera, por la duplicidad de eventos en un solo ejercicio derivados del cambio de fechas por diversos motivos.

Igualmente, con la modificación de crédito se destina 25.000 euros para la licitación del contrato de jardinería, otros 25.000 euros para actividades culturales, y para el mantenimiento y conservación de vía pública 60.0000 euros.