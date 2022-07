El primer día de les Penyes en Festes de la Vall es muy exigente física y emocionalmente pero, a pesar de que las fuerzas menguaron después de un día de tal intensidad, el aspecto que ha presentado hoy el coso taurino de la plaça del Mercat --con calor y la basca provocada por el alto porcentaje de humedad incluidos--, tanto por la mañana tras el primer encierro de Germán Vidal, como por la tarde con la sesión inaugural del XXXV Concurso Nacional de Ganaderías, ha sido el mejor augurio de la semana que le espera a esta ciudad.

Muchos han sido los que no han querido perderse una cita esperada durante dos años, y entre ellos se encontraba el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel, quien ha madrugado para no perderse el encierro que ha descrito como «espectacular», con un ganado «muy cuidado que ha corrido muy bien arropado por los cabestros y los pastores» y lo que al final resulta más importante, sin ningún incidente.

Ángel ha querido destacar, como ha hecho en más de una ocasión, el referente en materia de seguridad taurina que suponen los actos taurinos organizados en la Vall. Como ejemplo de lo estrictos que son en el cumplimiento del reglamento, explicó que el encierro «se retrasó unos minutos a la espera de que el director taurino diera su visto bueno a algunas detalles».

Buen nivel en el estreno

El estreno ha llegado con la conocida ganadería valenciana Hermanos Benavent de Quatretonda. No es fácil romper el hielo --complicado, por otra parte, con tan altas temperaturas-- pero los animales parecían saber que su presencia en la plaça del Mercado tenía una relevancia inédita tras dos años sin concurso y sin espectáculo.

Ha sido una buena tarde, aunque las sensaciones del ganadero podían haber sido mejores, como ha reconocido al finalizar su intervención. Según ha confesado a los miembros de la directiva de les Penyes, esperaba un poco más de un par de vacas que no han estado tan colaboradoras como sería su costumbre. ¿Quiere decir eso que no ha hecho un buen concurso? El president de les Penyes, Vicent Pitarch, asegura que no, los animales han estado incluso «ligeramente por encima de la media de un primer día de concurso». Seguramente, ha sido así gracias al papel jugado en especial por dos de las vacas, Peleona y Realera, que han cerrado su exhibición con 26 y 25 puntos respectivamente. En total, Benavent ha sumado 166 puntos. En qué posición le dejará ese resultado en la general es una gran incógnita, porque aún quedan mucho por juzgar.

Pitarch, con la tarde concluida sin incidentes, ha explicado que el lleno registrado hoy «hacía muchísimo que no lo había visto». Considera que en buena medida ha podido ser consecuencia de la participación de Hermanos Benavent, una ganadería de prestigio que atrae a un gran número de aficionados, pero no hay que descartar que la afluencia se hay debido a las ganas que había de concurso.

Y mañana lunes, el primer de agosto, más. El encierro lo protagonizarán los animales de Joan Faet (Almenara) y en el concurso será el turno de Hermanos Cali, de Moixent (Valencia).