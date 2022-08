Desde Castilla y León hasta la Vall d’Uixó para ganar un concurso. Esa fue la misión que emprendieron los integrantes del grupo musical Sin Control cuando se decidieron a participar en el III Concurs Nacional de Xarangues de les Penyes en Festes, y hoy han dado la misión por cumplida. Porque los leoneses han sido elegidos como los mejores, por delante de Xaranga Tokintash de Rosell (Castellón) y Mel de Romer de Puçol (Valencia). Los tres grupos lo dieron todo, casi hasta la extenuación, y el jurado hizo el resto.

El plan no era apto para gente falta de energía, porque tanto la meteorología como la agenda han sido de lo más exigentes. Desde las diez de la mañana han empezado a sonar los acordes más festivos que uno pueda imaginar y casi que solo han parado para hidratarse y tomar aire. No había margen para más. E igual de intensamente lo han vivido quienes han acompañado a los músicos en el pasacalle que ha recorrido las calles más céntricas de la ciudad, entre los que no han faltado los vaporizadores de agua o directamente los vasos del líquido elemento derramados por la cabeza, pues el bochorno, un día más, y ya no es noticia, ha sido sofocante.

Y con ese panorama entre manos, les Penyes están hoy de estreno, el del I Ja Estem Ací Festival, que ha comenzado en la zona de las carpas con la final del Concurs de Xarangues y a continuado a partir de las 18.00 horas en el escenario Caixa La Vall San Isidro del espacio musical y gastronómico, donde actúan Gustavo Paradís, Rockolas y Bricks The Yet. Por si el respetable no tenía suficiente música, a partir de las 23.00 horas, también en las carpas, actuarán Deja que sueñe, un tributo a Manuel Carrasco, Señor Aliaga y Parapa Fest.

El president de les Penyes, Vicent Pitarch, remarca que a la hora de confeccionar el programa musical «hemos querido tener en cuenta prácticamente todos los estilos, para que cualquier persona encuentre un concierto a su gusto». Con esa intención han conseguido movilizar a la Vall.