El día de hoy no ha empezado como estaba previsto en les Penyes en Festes de la Vall d’Uixó. El encierro que estaba programado a las 8.00 horas no podido celebrarse puntual porque ha habido un «error de comunicación», como ha explicado el presidente de la junta directiva, Vicent Pitarch. El ganadero creía que debía intervenir a las 12.00 horas --dice que así se lo comunicaron en su día y nadie le informó de lo contrario-- pero en la programación quedaba constancia de que era cuatro horas antes.

Con el problema sobre la mesa, había que buscar soluciones. Y la decisión fue realizar la carrera al mediodía. Pitarch no ha dudado en afirmar que «la junta directiva asumimos la responsabilidad por esta confusión y pedimos perdón por las molestias e inconvenientes que pueda haber generado». Asegura que el día de antes habló con el ganadero, quedaron en verse al día siguiente, pero ninguno mencionó el horario. Lo dieron por hecho. Son muchos años de relación y de funcionar sin inconveniente alguno por ambas partes.

Al final, el centro estuvo cortado al tráfico más tiempo del previsto, el cambio de horarios afectó a policía, sanitarios, aficionados, comercios... Pero no quedaba más opción que tomar decisiones. La Vall tuvo encierro y, como ha destacado Pitarch, el fallo servirá para asegurarse de que no vuelva a suceder.

Y con el encierro celebrado y la prueba de vacas realizada, la fiesta ha continuado y con ella la tercera jornada del Concurso de Ganaderías, con la participación de Daniel Machancoses (Picassent)

El toro, pincha

El hierro protagonista de la tarde ya había ofrecido antes buenos espectáculos en la Vall y las vacas han estado a la altura de las expectativas. Las que más, Águila (23,5 puntos), Clavellina (26 puntos) y Sultana (24,5 puntos). Dani Machancoses podría haberse subido a lo alto del podium provisional si no hubiera sido por Carasol, el único macho exhibido. El toro pinchó. No tuvo ganas de trabajar. Y como un concurso son matemáticas y no sensaciones, sus 9 puntos dejaron al grupo a menos de seis décimas del primero, que sigue siendo Vicente Benavent.