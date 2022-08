Moncofa reclama incluir la playa de l’Estanyol en el plan de regeneración litoral

El paso que ha dado la Dirección General de Costas con la exposición pública del proyecto de defensa del litoral sur de Moncofa, con un presupuesto inicial de 8,3 millones de euros, no satisface al cien por cien las aspiraciones del Ayuntamiento. Y es que el alcalde, Wences Alós, entiende que el proyecto «es muy importante y necesario», pero no cuenta con actuaciones en la playa de l’Estanyol, donde se halla la microrreserva de flora autóctona. «Estamos contentos de que el proyecto de defensa del litoral desde la desembocadura del río Belcaire avance, pero lamentamos que no llegue hasta la playa de l’Estanyol, que sufre una gran regresión», argumenta el primer edil. Y añade: «Parece que el Gobierno de España da por perdido este enclave y por eso no proyecta medidas para su defensa».

Alós lamenta que «teniendo redactada la estrategia de defensa del litoral desde el 2015, hayan tenido que pasar siete largos años para que el proyecto este redactado». «Por otra parte, nos gustaría que el Gobierno se replanteara el deslinde que ha marcado, porque seguimos pensando que primero se debería actuar en la protección de la costa y después comprobar sus efectos y, si se verifica que se ha ganado terreno al mar, dejar las cosas como están», puntualiza. La intervención El plan que tiene previsto desarrollar el Ejecutivo central para el litoral moncofense contempla, entre otras acciones, prolongar dos espigones de encauzamiento en la desembocadura del Belcaire, de aproximadamente 120 metros de longitud cada uno. También proyectan construir un nuevo espigón en forma de L en el margen izquierdo de la desembocadura de las aguas pluviales situada entre las playas l’Estanyol y la Torre, de 210 metros. Asimismo, prevén otro rompeolas para dar apoyo lateral al perfil de regeneración ubicado en el extremo norte del dique exento. La estructura en cuestión, con una extensión de 100 metros, estará semisumergida. Y reforzarán o repararán el arranque del espigón situado al norte de la desembocadura del Belcaire y del situado al sur de la playa L’Estanyol. El objetivo planteado al desarrollar estos trabajos en el litoral de Moncofa es ganar al mar entre 30 y 50 metros de tierra en toda la franja costera, aumentando la protección de las viviendas.