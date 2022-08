El Ayuntamiento de Orpesa ha finalizado las obras de impermeabilización del techado del polideportivo municipal Carlos Taulé.

El objetivo de los trabajos, valorados en 38.000 euros y que se desarrollaron durante julio, era acabar con la problemática de goteras existente, sobre todo, en la temporada de invierno y debido a la condensación. Así lo anunció ayer el concejal de Deportes, Jordi Llopis, quien se mostró «muy satisfecho de poder reparar las deficiencias detectadas en la cubierta del edificio». Unas tareas de reparación que consistieron principalmente en la limpieza de las canaletas del techado para la posterior impermeabilización de las juntas.

Una empresa de trabajo en vertical se encargó de desarrollar las labores necesarias en la cubierta, por lo que no afectó al interior del edificio y no fue necesario la interrupción de las actividades que se realizan en el polideportivo. No obstante, es habitual que el centro esté cerrado este agosto.

Las intervenciones empezaron, primero, con la limpieza de las canaletas de evacuación de agua y, después, con el recubrimiento e impermeabilización de estas para evitar que se produzcan filtraciones, señaló el edil.

De esta manera, «se da solución a esta problemática para que los usuarios que hagan uso de esta instalación puedan hacerlo en las mejores condiciones», recalcó.