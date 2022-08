Un fallo lo tiene cualquiera o errar es de humanos. Esos podrían ser los titulares del inicio de la tercera jornada taurina de les Penyes en Festes de la Vall d'Uixó, porque quienes estaban esperando a las 8.00 horas para participar en el encierro de Miguel Parejo (Cabanes) de hoy se han quedado, como se suele decir coloquialmente, compuestos y sin novia. El ganadero no se ha presentado.

El plantón se debe a una confusión, según ha comunicado la organización en cuanto han sido conscientes de lo que había pasado. Desde hace años, en la programación de les Penyes se incluyen varios encierros a las 12.00 horas —los menos—, para aliviar la carga de actividades de los peñistas evitándoles un par de madrugones y propiciar así el descanso, además de sumar la participación de más público, pero ese no era el caso de hoy, como queda constancia en los carteles con la programación taurina que se dieron a conocer hace un mes.

Un error que será recordado como una anecdóta más, inédita en estas fiestas, pero que quienes esperaban la celebración del encierro en su recorrido y la prueba del ganado programada a continuación en la plaça del Mercat no se lo han tomado nada bien. Ha habido bronca en el coso taurino y enfado entre los aficionados.

La directiva no ha tenido más remedio que informar y reaccionar rápido: el encierro y la prueba se han aplazado hasta las 12.00 horas. No afecta al resto de programación de la jornada porque no hay más actos hasta la tarde, pero sin duda sí que tiene una afección en la organización que requiere este evento que recorre una parte del centro de la ciudad y, en consecuencia, obliga a volver a cortar calles, cuando no estaba previsto. También supondrá un cambio de planes para los comercios por los que transcurre la carrera, que tendrán que cerrar cuando no lo esperaban y un día más de lo que incialmente se había programado. Ni que decir tiene que a su vez supone un trastorno para los planes de los servicios sanitarios que, obligatoriamente, deben estar en todos los actos taurinos, y que tienen unos horarios contratados con mucha antelación, o los turnos policiales. En definitiva, un fallo con consecuencias que si bien no son graves, alteran el normal desarrollo de las fiestas y de la vida de este primer miércoles de agosto en la Vall d'Uixó.