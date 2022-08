La Vall d'Uixó salva el proyecto del puente industrial con 4 ofertas en la segunda licitación

Esta vez sí, el proceso de licitación para contratar las obras de construcción del puente industrial de la Vall d’Uixó podrá avanzar con normalidad, tras presentarse en la segunda convocatoria cuatro ofertas antes de finalizar el plazo establecido en el pliego. Así lo ha confirmado la alcaldesa, Tania Baños, quien avanza que los sobres con las propuestas técnicas y económicas se abrirán en el plazo de un mes, para escoger cuál es la más ventajosa para la ciudad.

Baños no ocultó la inquietud existente en el Ayuntamiento después de que en el mes de junio descubrieron que ninguna constructora quería encargarse de ejecutar una inversión presupuestada inicialmente en 1,4 millones de euros, financiados en su totalidad por la Generalitat valenciana.

Precios desfasados

Al confirmar que no había ofertas, el equipo político y técnico del consistorio indagó sobre las posibles causas de esa ausencia de interés pese a tratarse de un proyecto de esta envergadura, y fueron varias las empresas que le comunicaron que el presupuesto no se adaptaba a la realidad de los costes de las materias primas en la actualidad, por lo que, tal y como estaban planteadas, las obras no les resultaban rentables.

El Ayuntamiento encargó de inmediato un replanteamiento del pliego para contemplar ese incremento de precios, que ha supuesto que la construcción sea un 25% más cara de lo que en un principio se había previsto. La nueva licitación se hizo pública en la segunda quincena del mes de julio y ya está todo listo para adjudicar.

Como ya explicó la alcaldesa en junio, ante el problema al que se enfrentaban solo cabía plantear una solución que no retrasara la ejecución de una infraestructura esencial para que la ciudad pudiera ampliar el suelo industrial disponible. La Generalitat estaba dispuesta a asumir todo el sobrecoste, pero ello supondría tener que empezar de cero en el procedimiento de adjudicación de la reserva presupuestaria, con el retraso en meses que supondría.

En dos fases

La alternativa elegida por el Ayuntamiento ha sido la de dividir las obras en dos fases. En la primera se construirá el puente, con el total de la aportación autonómica. En la segunda, que se realizará con continuidad, se rematarán los accesos. Esa parte se sufragará con cargo a la subvención que todos los años el Ivace destina a la modernización de los polígonos industriales de la ciudad. Baños reconoce que hará falta una aportación municipal, todavía por definir, pero será un esfuerzo necesario y que compensará desde un punto de vista de desarrollo industrial y creación de empleo.