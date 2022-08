Les Coves de Vinromà celebrará sus fiestas patronales en honor a la Asunción y San Roque hasta el 23 de agosto, con una amplia programación que recupera los actos propios de estos festejos tras dos años de interrupción festiva a causa de la pandemia. En esta edición, las máximas representantes, sus reinas Carla Barreda y Hélène Agut, iniciarán los festejos con el volteo de campanas y el desfile de carrozas junto a sus damas Aina Puerta, Clara Subirats, Diana Muñoz, Gal·la Vaquer, Gisela Roca, Iris Orient, Mara Sales, Maria Bort, Naira Orenga, Pau Martínez y Paula Cherta; y Aitana Díaz, Ares Villalonga, Ivet Corbalan, Jana Roca, y Ona Bayó, respectivamente.

Las celebraciones de la localidad incluyen eventos gastronómicos populares, así como actos religiosos y taurinos, entre los que destacan la misa, procesión y ofrenda de flores al patrón, San Roc, el martes; el pasacalle de disfraces, del 19 de agosto; y el día de paellas, el 22 de agosto.

Asimismo, el cartel festivo tiene en los sopars de germanor un gran atractivo, ya que reúne a toda la población de les Coves, así como de municipios de alrededor. A ello se suman concursos gastronómicos, como la preparación de all i oli, el lanzamiento de piñón de oliva o el concurso Fem volar l’avió; y juegos reciclados para los más pequeños de la casa y actuaciones de bandas y orquestas como Monkey Band, Grupo Next, La Kinky Band, o Top Zero.

«Invitamos a todos a disfrutar la semana festiva desde la responsabilidad y el respeto común»

Máxima ilusión

La alcaldesa del municipio, Mònica Nos, declara que ha preparado junto a la comisión de fiestas «unas fiestas para todos los públicos que combinan las costumbres más nuestras con algunas novedades como las alternativas a los toros». La primera edil también recuerda a sus vecinos y vecinas que «tras dos años de parón, afrontamos con mucha ilusión la semana festiva, por lo que invitamos a todos a disfrutarla desde la responsabilidad y el respeto común».