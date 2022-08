Nules estudia ir a la vía judicial para preservar las casetas de su litoral

Nules va a recurrir por la vía administrativa el nuevo reglamento de la Ley de Costas. Así lo ha anunciado el alcalde, David García, quien asegura que «vamos a hacer todo lo posible para que esa norma inmoral que atenta contra los pueblos costeros y la propiedad privada se derogue».

El mismo gabinete jurídico que asesoró al consistorio para demandar ante los tribunales a la Generalitat Valenciana por no haber compensado a los municipios aguas al sur con inversiones de protección tras la construcción del puerto de Burriana está dando respaldo legal al Ayuntamiento en este nuevo órdago contra el Ministerio de Transición Ecológica en defensa de su litoral.

García detalla que «hemos puesto en manos del despacho de abogados de Salma Cantos la redacción del recurso con la intención de que pueda estar listo en el mes de septiembre para tramitarlo». De no prosperar, el alcalde de Nules no descarta la vía judicial.

Opciones legales

Cantos participó en las Jornadas Med22 que se celebraron en Nules el pasado mes de mayo. En su intervención, la letrada puso el acento en las posibilidades legales que tienen municipios y particulares para exigir responsabilidades a las administraciones cuando ven vulnerados sus derechos. La abogada incidió, de manera especial, en la ausencia de inversiones para proteger el litoral, desde un punto de vista patrimonial tanto medioambiental como arquitectónico, y recordó que la ley contempla herramientas de defensa contra la vulneración de los derechos de los municipios que están en la costa.

El alcalde de Nules, como ratificó a Mediterráneo, ha asumido el compromiso, de la mano del resto de grupos políticos municipales y de la ciudadanía, de defender los intereses de la localidad «hasta las últimas consecuencias». Más si cabe si desde la dirección general de Costas y el Ministerio, se mantiene una actitud de total ausencia de diálogo.

García asegura que en el desarrollo del nuevo reglamento «no han tenido en consideración ninguna propuesta» que no estuviera contemplada al inicio de un periodo de consulta pública que ha calificado como «un paripé». A su modo de ver, «están dando la espalda a los municipios de costa y no tienen en consideración nuestra realidad, problemas y propuestas de soluciones que realizamos desde un conocimiento del territorio», que según no dejan de insistir, en Costas no demuestran.

Nules mantiene firme el pulso que le está echando al Gobierno. Desde la construcción del muro para proteger les casetes en noviembre, pasando por la finalización de la pasarela accesible de les Marines que Costas paralizó o la demanda contra la Generalitat.

Ciudadanía vs Costas

En buena medida, el impulso que han tomado en Nules las acciones frente a Costas es consecuencia de un cambio en el posicionamiento que está jugando la ciudadanía en esta cuestión. Hasta hace algunos años se identificaba la problemática del litoral con la propiedad de las viviendas de primera fila, pero ahora se ha tomado conciencia de que la pérdida afecta a un patrimonio colectivo, como son la propia playa y la historia de la localidad, al identificarse les casetes con el núcleo histórico del poblado marítimo.

La suma de apoyos está cristalizando en un calendario de movilizaciones que este verano ya ha tenido dos convocatorias y quedarán al menos dos más. Una el próximo 17 de agosto y otra a final de mes, según confirmó el alcalde, que señaló que no tardarán en dar detalles.