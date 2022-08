En Nules no hay un rincón en el que no se respire la proximidad de las fiestas patronales de Sant Bartomeu. Tampoco se le escapa a nadie que no son unas fiestas más. Son las del regreso, las de la ansiada normalidad, porque tras dos años de ausencia, el Ayuntamiento ha preparado una programación "como los de antes", como destaca el alcalde, David García.

Como manda la tradición, gran parte del protagonismo de esta semana lo acaparan las peñas, que esta tarde están llamadas a participar en la Crida, donde el agua y una fiesta de la espuma en la plaza Mayor serán una puerta abierta a la diversión que les espera hasta el próximo 28 de agosto. "El dispositivo de seguridad que hemos planificado para estos días es el más completo de los últimos años" David García - Alcalde de Nules Una semana en la que el Ayuntamiento ha apostado por la conciliación, entre quienes están deseando pasarlo bien, salir a la calle y exprimir el verano, y quienes tienen derecho a descansar. Con ese mismo objetivo, desde hace algunos años se había establecido la itinerancia de las discomóviles y orquestas, de manera que no tuvieran que ser siempre los vecinos de una misma zona los que tuvieran que sufrir las molestias que generan este tipo de actos nocturnos. Este año se ha dado un paso más en ese sentido. El local de fiestas va a estar instalado en la Senda Mitjana, en pleno polígono hortofrutícola. Más seguridad que nunca El alcalde asegura que se va a planificado de manera que sea "lo más seguro posible, especialmente en un momento en que existe una preocupación en la sociedad, en especial por la tranquilidad de las mujeres". García asegura que el dispositivo de seguridad que se ha establecido es "el más completo y garantista de los últimos años" por esa misma razón. Para acceder al local de fiestas se han habilitado hasta tres puntos y un buen tramo de la Senda Mitjana quedará cortada al tráfico durante la semana. Ayer ya se colocaban los grandes bloques de hormigón que evitarán el paso de los vehículos por la zona. Las peñas que por diferentes motivos han solicitado cortes de calles durante estos días han recibido autorización, aunque con una limitación horaria preestablecida, coincidiendo con comidas y cenas, de 12.00 a 17.00 horas, y de 20.00 a 0.30 horas, por lo que desde el consistorio recuerdan que está prohibido cortar, bajo ningún pretexto, las vías principales de circulación. En definitiva, todo está listo para que Nules se sumerja en una intensa semana que, como remarca David García en las horas previas a su inauguración oficial, supone una "vuelta a la normalidad, porque podremos vivir unas fiestas como antes de la pandemia, y se notan las ganas en la gente, sobre todo entre los jóvenes".