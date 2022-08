Poco después de las doce del mediodía de ayer, la tranquilidad por la que se habían caracterizado los festejos taurinos en las fiestas de Vall d’Alba se vio empañada por un incidente durante el encierro de toros de Torrealta. Uno de los corredores se vio sorprendido por uno de los astados y resultó herido de gravedad cuando la carrera estaba a punto de finalizar.

La manada acababa de doblar la última curva antes de tomar el tramo final del recorrido, el que da acceso a la plaza de toros, donde concluye la carrera. El toro colorado que iba en cabeza, de manera imprevista, giró la cara hacia los corredores y enfiló hacia ellos. La mayoría tuvieron tiempo de ponerse a salvo en el muro con vallado que transcurre por la parte izquierda del vial. Todos menos el herido, que se vio sorprendido por la embestida.

Fue cuestión de pocos segundos. El corredor se puso en pie y trepó al vallado con la ayuda de otro aficionado. Cuando lo hacía era muy consciente de su situación. «Me la ha pegado toda», dijo llevándose la mano a la zona donde había recibido la cornada.

Con los toros en la plaza, por su propio pie y acompañado por otros aficionados testigos de lo sucedido, acudió a la enfermería donde se encuentra el quirófano portátil desde el que se vela por la seguridad sanitaria de todos los participantes. Una vez inspeccionado su estado, la doctora responsable del servicio no dudó en remitirlo con carácter de urgencia al Hospital General de Castelló para ser intervenido. La gravedad y complejidad de las lesiones no hacía posible la operación in situ.

Según fuentes médicas, el aficionado sufrió una cornada intraanal que le provocó un desgarro del esfínter y del recto. Al cierre de esta edición se desconocía la evolución de su estado clínico.

Alteración del programa

Como consecuencia de lo sucedido, el Ayuntamiento retrasó la prueba del toro cerril prevista para las 12.45 horas, y suspendió el encierro de toros y vacas de Jaime Tárrega Lucas que estaba programado para las 13.30 horas. El resto de los actos se celebró con normalidad. Entre ellos, varias exhibiones taurinas vespertinas, con vacas y toros de Jaime Tárrega Lucas, una prueba de Torrealta y dos embolados de la misma ganadería.

Entre esas citas se encontraba una tradición local que siempre tiene una gran acogida, el concurso de guinyot. Los campeones de esta edición son los integrantes de la pareja formada por Juan Navarro Beltrán y Agustín Pauner Trilles. Los subcampeones, José Dealbert Vidal y Ángel López Yeb.

En el apartado musical hubo dos propuestas de gran interés y respuesta de público: el concierto de Kasparov y el espectáculo Tu cara me suena, con la actuación de vecinos del municipio.