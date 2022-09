Vinaròs continúa con la consolidación del poblado íbero del Puig de la Misericòrdia con la que se prevé que sea la última campaña de excavación, patrocinada por la Diputación, que invertirá 40.000 euros. El presidente de la institución, José Martí, ha visitado este viernes este poblado, el más al norte de la Comunitat, junto a la diputada de Cultura, Ruth Sanz, el arqueólogo Arturo Oliver, el alcalde, Guillem Alsina, y el concejal de Patrimonio, Marc Albella.

Oliver dijo que este año se plantea la conclusión de las excavaciones, que se iniciaron en el año 2013, de ahí que esta campaña “será más intensa y más larga, ya que durará dos meses y, en principio, concluirá toda la parte arqueológica, con la intención de que el próximo año se inicie la restauración y puesta en valor del yacimiento”.

"La joya de la corona" de los yacimientos

El arqueólogo destacó que este poblado es uno de los principales yacimientos arqueológicos no solo de la zona, sino de la cultura ibérica, debido a sus características y su singularidad, al no ser el clásico poblado ibérico, sino una residencia aristocrática de la época, lo que le da unas particularidades que no se encuentran en otros yacimientos, y "es necesario ponerlo a disposición no solo del ámbito científico y arqueológico, sino de toda la sociedad”.

Por su parte, Martí recordó que la Diputación se ha implicado desde el principio en la recuperación de este poblado, que calificó de “la joya de la corona” por su importancia histórica. Martí destacó la apuesta de la institución provincial por la puesta en valor del patrimonio de la provincia.

Piden una subvención de 190.000 €

El alcalde, Guillem Alsina, agradeció la implicación de la Diputación y confió en que la administración provincial acepte la solicitud de subvención que el Ayuntamiento ha aprobado para su consolidación y puesta en valor en un futuro como recurso patrimonial y turístico.

Y es que una vez concluida esta última campaña de excavación, el poblado íbero del Puig necesitará de nuevas fases de consolidación de sus muros para ser visitable como recurso turístico y adecuar su entorno, como explicó Oliver. Para ello, el Ayuntamiento ha solicitado una subvención a la Diputación de más de 190.000 euros, que fue aprobada en el último pleno ordinario con los votos a favor de todos los grupos y la abstención del PP, que lamentó que no se hubiera tenido en cuenta la accesibilidad para la visita de personas con movilidad reducida