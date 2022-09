Burriana vivió este sábado su toro de fin de fiestas con Zahonero, el Miura de Satine, que fue el protagonista del que ya está considerado por todos como uno de los eventos taurinos de la temporada. Y es que a excepción de Nubarrón, ningún toro en particular ha logrado despertar esa expectación.

Hasta la bandera estaba la plaza mayor de aficionados venidos de distintos pueblos de la Comunitat, incluso de otros lugares del país y un grupo de franceses. No quisieron perderse la suelta de este pavoroso astado de una ganadería única como es la de Miura, tan temida por su leyenda negra. Si bien no hay duda de su trapío, se notaba que había acusado el largo viaje y estrés, no llegando a estar todo lo apretado de carnes que sí estaba en la ganadería. Una pena. Los cadafals, colmados hasta arriba, como los balcones de las casas, que parecían quedarse pequeños, como si fuera la calle Estafeta.

Un placer para los sentidos. Caras de felicidad, algunas de miedo e incertidumbre, miradas de satisfacción, la adrenalina por las nubes, los detalles cuidados al máximo, la música, la pólvora, los flashes, el toro… y los pelos de punta. Cuando Zahonero apareció como una exhalación desde la calle Salvador a la Plaza Mayor, un fogonazo de entusiasmo recubrió el rostro de los presentes, que se batieron las palmas recibiendo con fervor al tan esperado Miura.

Antes de ello, un equipo de seguridad privada desalojó el callejón, en la misma boca de toriles, tal y como se había acordado con el policía director del festejo. Y es que la calle Salvador debía estar obligatoriamente libre de personas para evitar alguna caída, que hubiese provocado un tapón con consecuencias fatales que ni los directores de lidia hubiesen podido resolver.

El toro cumplió con creces. Y es que tras una salida electrizante, protagonizó buenos momentos, acudiendo con nobleza y mucha entrega, sacando buen fondo. Demasiada edulcorada su embestida en una divisa de la que se espera más picante. Así que todo se desarrolló como se espera en un festejo de bous al carrer, con el riesgo siempre latente, pero sin ningún incidente que lamentar.

En ese sentido, Satine puso todo de su parte y más para garantizar, en la medida de lo posible, que el festejo contara con grandes medidas de seguridad. Para ello dispuso, como novedad, de tres directores de lidia, dos de ellos grandes conocidos en el municipio: los matadores de toros Soler Lázaro y Vicente Soler, además del popular recortador y también banderillero de la Vall d’Uixó, Joaquín Gadea. Los tres, capote en mano, estuvieron pendientes para realizar los quites oportunos además de establecer disciplina y respeto entre los rodadores.

Ambiente festivo

Burriana respiraba ya desde la mañana un ambiente como pocas veces se ha visto. Muchos de los foráneos aprovecharon la jornada matinal para hacer turismo por el municipio. Bares, establecimiento, comercios... todos aumentaron sus ventas respecto el resto de la semana. El impacto económico fue más que evidente.

Desde primera hora de la tarde las calles comenzaron a inundarse de público. Un toro de Osborne abría la tarde, que iba encaminada al éxito de fin de fiestas. Dos charangas, una en la Plaza Mayor y otra en El Pla, fueron el acompañamiento perfecto. Se respiraba un ambiente festivo.

El público era consciente de estar siendo testigo de un acontecimiento idóneo para ese fin de fiestas. Hasta que la pólvora avisó que había llegado el momento. La pirotecnia de Reyes Martí anunciaba la salida de Zahonero con dos mascletás simultáneas, ensordecedoras, que hicieron temblar los cimientos de la ciudad, una para la plaza Mayor y otra para la plaza del Pla.

Y Zahonero vio la luz. El toro de Miura, que durante dos días estuvo custodiado con una seguridad constante, salió de los nuevos toriles del Museu del Bou, directo a las calles y a la historia de Burriana.