Arranca la I Semana de la Salud Mental de l’Alcora con éxito de participación. El alcalde, Samuel Falomir, inauguró este lunes por la tarde la convocatoria en el salón de actos del ayuntamiento. «La depresión no tiene edad. Los ataques de pánico no son un espectáculo. La ansiedad no es una exageración. La baja autoestima no es un juego», apuntó en su intervención.

L’Alcora celebra esta interesante iniciativa con la finalidad de dar visibilidad, romper estigmas y concienciar sobre la importancia de cuidar la salud mental como parte fundamental del bienestar y también de acabar con los prejuicios que existen actualmente. Falomir recalcó la relevancia de desmontar tabús y reemplazar viejas ideas, como que ir al psicólogo o al psiquiatra es porque uno está «loco» o que los trastornos mentales se producen por debilidad emocional, o que son propios de personas sentimentales que exageran las emociones. «Estos trastornos deben ser considerados como enfermedades y deben tratarse como tales, pues no basta con hacer el esfuerzo de cambiar, los síntomas son consecuencia de una alteración biológica en las sustancias que regulan el funcionamiento cerebral, según destacan los especialistas en la materia», indicó el primer edil. A continuación, la concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas, Tica Pons, moderó la ponencia titulada La salud mental y los trastornos mentales, a cargo del doctor Rafael Mora Marín, jefe de servicio del área de Salud Mental del Hospital Provincial de Castellón, en la que trataron trastornos frecuentes, como la ansiedad, depresión, la prevención del suicidio, etc. Jornada de este martes Este martes (19.30 horas), en las Nuevas Dependencias Municipales, está prevista la ponencia Nuevos desafíos en daño neurológico: Salud cerebral, de Ibán Tripiana Sánchez, neuropsicólogo clínico y coordinador de Neurovila, investigador predoctoral en neurociencia por la Universidad de València, escritor y divulgador científico. El miércoles (misma hora y espacio) ofrecerán la charla Prevención, detección y acompañamiento en los procesos de deterioro cognitivo en la tercera edad, a cargo del equipo de la Residencia Hogar Madre Rosa Ojeda: Damaris López, directora y trabajadora Social; Miriam Pupla, psicóloga; Ezequiel Díaz, fisioterapeuta; y Carlos Martínez, técnico en actividades socioculturales.