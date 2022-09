Como preámbulo a la inauguración de la exposición, que tendrá lugar el próximo viernes 7 de octubre, la organización del Concurso Internacional de Cerámica de l'Alcora CICA 2022 ha dado a conocer la identidad de las tres obras premiadas por el jurado.

El primer premio, dotado con 7.000 euros y patrocinado por el Ayuntamiento de l’Alcora, ha sido para la obra The ripple of the spring, del ceramista taiwanés Cheng Chung Yu. Una obra que destaca por su expresividad y por el delicado tratamiento de los materiales, que busca los límites del equilibrio desde una estudiada y estable composición, resuelta mediante el uso de un lenguaje plenamente actual, contemporáneo.

El segundo premio, dotado con 5.000 euros y patrocinado por la Diputación de Castellón, también viaja hasta Taiwan. La obra galardonada es Maybe-Sometime - Never Event, de Julien Tang. Una obra que cautiva por lo que dice de la actitud del ser humano en la modernidad líquida; una figura humana casi androide, perfecta, estática, llena de dramatismo, que coloca al espectador entre la nostalgia y la espera.

Por último, el tercer premio, dotado con 2.800 euros y patrocinado por el General del Aire Federico Michavila, ha sido concedido al reconocido ceramista y profesor de origen peruano Christopher Davis Benavides, de Wisconsin (Estados Unidos), por su obra Chimeneas despobladas. El trabajo premiado destaca por la calidad técnica en el uso de los materiales y procesos cerámicos, y evoca viejos edificios industriales cerrados y abandonados, asentados sobre una estructura arquitectónica decrépita, sin ventanas, puertas ni presencia humana.

Tres obras que, sin duda, enriquecen los fondos de la colección de cerámica contemporánea del Museo de Cerámica de l’Alcora y que, junto con las otras 30 participantes en la exposición, ejemplifican el potencial de la cerámica como soporte infinito para la expresividad artística.

El jurado ha estado compuesto por la ceramista Trini Roig, la profesora de la ESCAL Mar Pastor, la coleccionista y comisaria de exposiciones Teresa Calbo, la conservadora de cerámica del Museu del Disseny de Barcelona Isabel Fernández del Moral, y el ceramista Xavier Monsalvatje.

La exposición se inaugurará el viernes 7 de octubre y permanecerá abierta hasta el 30 de diciembre, faltando por decidir el Premio del Público que patrocina la Caixa Rural alcorina, con otro galardón de 2.800 euros.