Al secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, le han recibido en Nules con una sonora pitada. El representante de la Conselleria en la inauguración de la 75ª Feria de Ganadería y Maquinaria Agrícola, formaba parte de la comitiva oficial junto al alcalde, David García, y la diputada provincial, Tania Baños. Todo transcurría con protocolaria normalidad hasta que, al paso por la zona en la que se ubican las asociaciones agrarias, un grupo de miembros de las asociaciones independientes de Nules y Vila-real han comenzado a pitarle e increparle por el «menosprecio» con el que los ha tratado hasta el momento, exigiendo su dimisión.

Quienes han protestado consideran que, a pesar de ser el secretario autonómico de Agricultura, no es un interlocutor válido para el sector porque no acepta la representatividad de ambas asociaciones independientes, con las que solo han mantenido un encuentro, «después de mucho insistir», en la que, según ha recordado el presidente de ALIV, Víctor Viciedo —presente en la movilización—, «nos dijo que estaba allí para oirnos, pero no para escucharnos».

Los manifestantes aseguran que su protesta es consecuencia de «las malas políticas de la Conselleria de Agricultura, que nos han afectado de forma muy dura durante dos años». Recuerdan que «no han sido capaces de pedir una autorización excepcional» para el uso del fitosanitarios metil-clorpirifos para combatir el cotonet. Viciedo asegura que Llanes «se apunta el tanto» de que gracias «a sus bichitos» --en relación a la alternativa biológica para combatir la plaga planteada por Agricultura— han controlado este grave problema para la citricultura cuando, «en realidad, en abril, que es cuando más daño hace el cotonet, llovió e hizo frío y eso fue lo que lo frenó».

Las asociaciones independientes recuerdan que solo aceptaron reunirse con ellos tras la gran manifestación convocada en València, «en la que reunimos a más de 3.000 agricultores», pero no sirvió para avanzar. «Somos los sufridores de su falta de gestión», sin embargo, según Viciedo, «el señor Llanes nos dijo que no somos el sector», a lo que le recrimina: «¿El sector quién es?, porque parece ser que para él, los que trabajamos con la azada no lo somos». Razón por la que hoy, aprovechando su presencia en la Fira Agrícola de Nules, han exigido su dimisión.