Tormenta política en el PSPV de Benicarló a ocho meses de las elecciones municipales. La alcaldesa socialista, Xaro Miralles, ha anunciado este viernes que no se presentará a la reelección, en el mismo día que el edil díscolo con el que compartió lista en 2019, Román Sánchez, quien ya escenificó diferencias a principios de año, comunicó en redes sociales su dimisión. Y lo hizo arremetiendo con dureza a la gestión de la primera edila.

Paralelamente, en el horizonte, está la búsqueda del nuevo cabeza de cartel. Todo apunta a que el actual primer teniente de alcalde y responsable de Policía, Gobernación y Brigada de Obras, Ilde Añó, será el escogido por la agrupación. De hecho, es el único que, de momento, ha mostrado predisposición.

«Igual que una persona toma la decisión de entrar en política es también lícito dejarla». Fue uno de los mensajes que transmitió Miralles en su adiós, en un acto con la prensa en el Edificio Gótico. Después lo reiteró en la asamblea de la agrupación local del partido del puño y la rosa.

Los motivos que esgrimió la también diputada provincial son «simplemente personales» y remarcó que no tiene intención de presentarse a ningún otro cargo, ya que se especulaba que aspiraba a concurrir en la lista para entrar en Les Corts. Eso sí, avanzó que seguirá ligada a la política como una militante más. «Quiero dejar claro que continuaré ejerciendo como alcaldesa hasta el último día, como llevo haciendo desde el primer día, dijo.

Confirmó lo que era un secreto a voces, ya que se conocían a casi todos los aspirantes del PSPV a las alcaldías de grandes ciudades de Castellón. Todas menos Benicarló, como informó Mediterráneo.

Por otro lado, Miralles agradeció a Enric Escuder por darle la oportunidad de entrar en política en 2007, así como a Pepe Sánchez y a sus compañeros cuando estuvieron en la oposición. Y realzó a quienes les han acompañado en los dos mandatos al frente consistorio.

En cuanto a su relevo, los caminos llevan a Añó, quien ha multiplicado los últimos meses sus apariciones públicas. El PSPV aseguró que «las próximas semanas diremos quién será» y la todavía alcaldesa avanzó que «Ilde es el único que ha mostrado la intención de sucederme».

Un adiós amargo

Un adiós puede ser dulce, pero el de este viernes fue más bien amargo. Horas antes, el edil de Promoción Económica, el socialista Román Sánchez, dio a conocer su dimisión. «Miralles No me habla desde enero --cuando estalló una crisis porque le apartaron del área de Urbanismo-- y entre los compañeros del grupo unos tienen miedo de hablarme por temor a las consecuencias, otros no lo tienen y las padecen», sostiene en su comunicado.

Fue duro en decir que «la legislatura parece forzada desde el principio a la promoción de una persona, cuyos intereses quedan más allá del Ayuntamiento. El PSPV ha desaparecido para dar paso a la agrupación de electores de Xaro Miralles, un instrumento más a su servicio». Calificó la renuncia a la reelección como «la enésima huida disfrazada de generosidad».

Desde enero, Sánchez estaba al frente del área de Promoción Económica y formó parte de la lista socialista ya en la pasada legislatura, formando parte del equipo de gobierno como séptimo teniente de alcalde.

Aunque los rumores de dimisión ya sobrevolaban cuando el cese se produjo, Sánchez no hizo efectiva su renuncia hasta, según él, "ver acabados cuatro proyectos importantes para el área". En palabras de Sánchez, "la constitución de la entidad de gestión y modernización del polígono Abastos-Collet se aprobó en junio, el Plan Estratégico del área de promoción económica en julio, la convocatoria de subvenciones para las entidades empresariales de Benicarló se aprobó en agosto y esta semana he podido anunciar la nueva canalización de agua potable desde San Gregorio hasta la población", enumeró. "De modo que misión cumplida, hasta aquí. Ni un minuto más", sentenció el exedil.

Expediente y ¿expulsión?

El PSPV benicarlando estudia las palabras de Román Sánchez para abrirle un expediente y no descarta su expulsión del partido. Por otra parte, Alicia Fuster, se perfila como sustituta por el orden de la lista de los socialistas que se presentó a los comicios municipales del 2019.