Román Sánchez se enroca, no renuncia al carnet del PSOE de Benicarló y activan su expulsión

«El PSPV-PSOE es mi casa y si no me quieren simplemente me quedaré sin esta». Fue la reflexión que manifestó ayer a Mediterráneo el ya exedil socialista de Benicarló, Román Sánchez, a la posibilidad de que la ejecutiva local le expulse del partido, tras su dimisión el pasado viernes, en la que arremetió, sobre todo, contra la alcaldesa, Xaro Miralles, justo el día en que ella anunció que no optaría a la reelección al cargo. Ese día, el PSOE benicarlando ya tenía muy claro que tomaría alguna medida por las afirmaciones del que hace unos años fue su secretario general.

Tal y como ha podido saber este periódico, la dirección de la agrupación socialista de Benicarló activará este lunes los mecanismos para que Sánchez no siga en el partido, ante su postura de enrocarse como afiliado. La intención, a no ser que el exconcejal cambie de opinión durante el día, será abrir un expediente de expulsión. Al respecto, el comunicado del PSOE del municipio del pasado sábado ya dejaba bastante definida su postura, al acusar a Sánchez de mentir y de «faltar a la honestidad y lealtad». De hecho, ya hablaban en pasado sobre su militancia en la formación y daban todo el apoyo de la ejecutiva a Xaro Miralles. Esta crisis política llevaba cocinándose desde principios de año, cuando la alcaldesa retiró el área de Urbanismo a Sánchez. Ya amagó con renunciar pero, finalmente, tomo esa decisión el pasado viernes a través de sus redes.