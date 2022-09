Tras el parón estival y, una vez finalizadas las fiestas, el alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, vuelve a trasladar su despacho a la calle para escuchar a los vecinos y recoger sus reivindicaciones y sugerencias. A través de esta iniciativa, los jueves, el primer edil, acompañado por las concejalas Antonia Collado y Mª Ángeles Ibáñez y personal técnico, recorrerá las calles de la localidad y visitará con los vecinos aquellas zonas en las que es necesario actuar para mejorar o reparar posibles deficiencias.

Falomir puso en marcha el despatx al carrer en la pasada legislatura. «Incluso antes, ya que cuando era concejal de Urbanismo pisaba también mucho la calle para ver, atender y estar en contacto con la población», razona el socialista.

A su juicio, «hay muchas cosas que no se ven, o no se aprecian en toda su magnitud, desde los despachos. Por eso es fundamental verlas in situ junto con los vecinos», opina, y añade: «Desde el principio, todo el equipo hemos hecho de la cercanía una seña de identidad de este gobierno».

"Tomar noto de todo"

El munícipe explica que «a veces, la solución es fácil y rápida, pero otras es más costosa y se tiene que tener un poco de paciencia». «Yo tomo nota de todo para trasladarlo al personal técnico y, así, valorar la situación y, si es viable, iniciar los trámites y las gestiones necesarias para dar una respuesta con la mayor brevedad posible», defiende.

Hay que recordar que, dentro de esta iniciativa, Falomir realizó en abril del año pasado una ronda de visitas a cada barrio de la localidad, así como a pedanías y urbanizaciones, con el objetivo de escuchar, resolver dudas y tomar buena nota de las necesidades concretas de cada vecindario para llevar a cabo acciones de mejora.

«Ya hemos solucionado muchas de las cuestiones que nos trasladaron. Pero como algunas requieren de un tiempo mayor para su tramitación y ejecución, aún se está trabajando para dar respuesta a todas las peticiones que técnicamente son viables», dice.

El alcalde recordó que, en mayo, el Ayuntamiento puso a disposición de los vecinos un número de WhatsApp para atender todas las incidencias en la vía pública, parques y jardines que quieran hacer llegar al consistorio.