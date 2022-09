Burriana renovará por completo el Barranquet con 238.000 euros

Burriana ha aprobado el proyecto de obras para renovar por completo el Barranquet, una calle que actualmente está en muy mal estado y que permitirá avanzar en la peatonalización del casco histórico. Para ello, el Ayuntamiento contará con la financiación de Diputación incluidas en el plan Castelló Avança, con 238.000 euros, más una aportación municipal para reformar la totalidad del vial.

«Hemos optado por destinar toda la subvención de Diputación para el Barranquet, pero solo alcanzaba para reformar hasta la altura de la calle Sant Agustí», explicó el concejal de Servicios Públicos, Vicent Aparisi. No obstante, el edil aclaró que están «ultimando la redacción del plan del último tramo para hacernos cargo de los aproximadamente 70 metros que lo separan de la calle Misericòrdia y, de este modo, terminar esta remodelación tan necesaria».

Son diversas las deficiencias que arrastra este entorno, fundamentalmente, relacionadas con la accesibilidad de las aceras que no están completamente enrasadas a nivel de calzada, lo que dificulta bastante el paso de peatones. Por otra parte, en la calzada se pueden observar parcheados con hormigón puesto que en los últimos años se han realizado trabajos para la renovación de parte de la red de alcantarillado. Esto deriva en numerosos baches que afectan a la circulación de vehículos.

Modernización

Con todo, el presupuesto final estará destinado a la modernización de la calle transformándola en una plataforma única para situar al mismo nivel el itinerario peatonal y el de los coches siguiendo la misma línea efectuada en todo el centro.

Cabe reseñar que, si bien en las calles paralelas como son la Carrera o la Tanda, no está permitido el aparcamiento, Aparisi matizó que «de momento no podemos eliminar los numerosos espacios que existen sin plantear una alternativa que aún no tenemos». Y es que, la calle mide unos 275 metros lineales que acogen multitud de servicios como farmacia, negocios, además de viviendas.

Sin embargo, el objetivo a largo plazo es sacar de forma paulatina el tráfico del centro de la ciudad tal y como viene detallado en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del municipio. Además, este enclave recoge varias edificaciones relevantes a nivel patrimonial que ganarían visibilidad en las visitas culturales.

De este modo, la generación de vados peatonales pasa, sin duda, por la reforma del Pla, una de las grandes reivindicaciones de la ciudadanía, pero también de los planes más ambiciosos que el consistorio persigue realizar con las ayudas europeas Next Generation.