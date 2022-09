El PAI Ciudad Jardín de Nules enfrenta a vecinos y Ayuntamiento

Un grupo de propietarios afectados por el PAI Ciudad Jardín --dueños del 40% de las parcelas afectadas--, en desarrollo en la playa de Nules, han iniciado acciones legales para tratar de paralizar las obras poco después de su inicio. Consideran que se están ejecutando contra sus derechos y de manera irregular. Una acusación que el alcalde de la localidad, David García, niega tajantemente.

Este es un proyecto antiguo, se planteó por primera vez en el 2002 por parte de la promotora Gestora Urbanística Estany. Como recuerdan los vecinos que se oponen a su ejecución en las actuales circunstancias, en el 2016 se emitieron informes municipales que indicaban que el procedimiento «debía considerarse caducado» al no haberse presentado la documentación requerida en su momento por el consistorio. En el 2018, se produjo una cesión de la condición de agente urbanizador a favor de la actual empresa.

En los tribunales

El PAI fue llevado a los tribunales por varios propietarios. Una de las demandas llegó al TSJCV, que dio la razón al consistorio. Queda por resolver la impulsada por los mencionados afectados, que cuestionan la cesión del 2018, por considerar que se produjo con el proyecto «formalmente caducado».

También dicen que las obras han empezado con la reparcelación «sin inscribir», como han podido acreditar ante el Registro de la Propiedad de Nules, por lo que consideraran ilegal que se está trabajando en los que consideran «todavía» sus terrenos. Otra de las razones por las que los demandantes consideran que el Ayuntamiento de Nules debería parar las obras, al menos hasta que el juzgado resuelva su denuncia.

La respuesta del alcalde es clara ante estas acusaciones. En cuanto a la reparcelación, afirma que su tramitación «es firme en vía administrativa, como recoge el artículo 99 del Decreto Legislativo 1/2021». Detalla que si no se ha inscrito todavía «no tiene nada que ver con el desarrollo, sino con que un propietario que no estaba afectado por este proyecto que no inscribió bien su propiedad y tenía que rectificarlo». Se espera que esa cuestión esté resuelta a lo largo de esta misma semana.

En cuanto a esperar a que se resuelva la demanda ante los tribunales, García asegura que «no hay ninguna medida cautelar que diga que el PAI deba paralizarse». Informa de que «la única sentencia que nos preocupaba, por la que ya se paralizó, fue la del TSJ y nos dio la razón en cuanto a la condición de agente urbanizador», por lo tanto «vamos a seguir».

El alcalde dice que «todos han tenido ocasión de recurrir y alegar en vía administrativa y se ha resuelto». Defiende que «Nules y la playa necesitan creer».