Nules instará en el pleno a cambiar la ley para impedir las okupaciones

La respuesta al caso de okupación de una vivienda en primera fila de la playa de Nules llegará esta tarde al pleno ordinario del Ayuntamiento en forma de declaración institucional. Los grupos municipales, de prosperar el acuerdo, instarán por unanimidad al Gobierno a acometer un cambio de la ley que ponga freno a las usurpaciones como la que sufrieron los dueños y vecinos del edificio afectado.

La okupación sobre la que informó durante la semana pasada Mediterráneo no ha sido la única del municipio, pero sí la que ha llamado la atención sobre esta problemática en la que personas entran a la fuerza en casas, generando problemas al vecindario y provocando importantes desperfectos en propiedad ajena, amparados por una legislación que los afectados no entienden, pues, como denunciaron, en primera instancia protege a quien se apropia sin permiso de lo que no es suyo y desampara al dueño legítimo.

El texto que proponen aprobar en el pleno expone la necesidad de «modificar los artículos 245 y 269 de la ley 10/1995 del Código Penal, para endurecer las penas en caso de okupación de la vivienda o inmueble, especialmente en el caso de mafias», así como «recuperar el delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años» de prisión.

Agilizar el desalojo

Plantean la inclusión de nuevas medidas procesales «en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para mejorar la protección de las personas físicas o jurídicas que sean propietarias legítimas de una vivienda o inmueble». Y consideran necesario garantizar «el desalojo de la vivienda okupada en situación de flagrante delito o, en caso de que no lo sea, en 24 horas por la Policía», para que no suceda como hasta ahora.

Los asaltantes saben que si son discretos los primeros días, a partir de las 48 horas, hagan lo que hagan (como vaciar los muebles de la casa tal como sucedió en el caso de Nules), legalmente no pueden echarlos.

Otro cambio normativo que propondrá el Ayuntamiento de Nules es el que hace referencia al empadronamiento de los okupas en la vivienda usurpada. Plantean tener herramientas para evitar que puedan censarse y en el caso de que lo soliciten, «que se considere nula y no constituya prueba de su residencia o domicilio». De este modo, un consistorio podría dar de baja a los okupas en el padrón municipal, «de oficio o a instancias del propietario».