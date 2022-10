Burriana apuesta por la energía sostenible para ahorrar gastos en la piscina cubierta

El Ayuntamiento de Burriana apuesta por introducir la energía sostenible en las infraestructuras municipales. La Junta de Gobierno aprobó el proyecto de instalación geotérmica para la piscina cubierta, que recibirá una inversión de casi 280.000 euros y permitirá calentar el agua del vaso principal mediante esta técnica innovadora y, además, nada dañina para el medio ambiente.

Así lo explicó la alcaldesa, Maria Josep Safont, durante el encuentro telemático con los medios, donde remarcó que estas obras serán posibles gracias a las ayudas Feder y que supondrán «un ahorro energético global, de durabilidad y calidad suficientes, y completamente seguro». Mediante este método, la eficiencia está garantizada durante todo el año, ya que el terreno es un foco de intercambio estable, es decir, la temperatura del agua que absorberán las sondas del subsuelo es constante en cualquier estación.

De este modo, la potencia térmica que generará alcanzará los 100 kW con lo que será capaz de cubrir la demanda base de calentamiento de la piscina principal. La intención es instalar en paralelo a la caldera actual de gas natural una bomba de calor geotérmica, acoplada a un sistema de sondas con tecnología DCL para la evaporación y condensación de la instalación, con la idea de recurrir al calentador solo puntualmente.

Beneficios

Entre las principales prestaciones del tipo medioambiental de este sistema es que no genera CO2 de forma directa, ya que no interviene ninguna combustión, no se necesitan chimeneas para la evacuación de humos y no existe la posibilidad de contaminación epidemiológica, como la legionela. Otro de los beneficios es el aspecto económico, ya que consume muy poco, no genera ruidos exteriores y, a nivel de rendimiento, al no depender de la temperatura exterior, la técnica es eficiente y de alto rendimiento.

En otro orden de cosas, Safont aprovechó para anunciar que el próximo 10 de octubre se firmará el acta de replanteo de las labores para reformar la Casa de la Cultura, un plan valorado en más de 900.000 euros para solventar los problemas de humedades del emblemático edificio. La empresa adjudicataria del contrato, Enrique Artola SL, tendrá un año para abordar la rehabilitación de todas las fachadas y renovar profundamente el jardín arqueológico.