El concejal de Almenara que la semana pasada presentó su renuncia como secretario general del PP, tras haber sido condenado por cuadruplicar la tasa de alcohol y saltarse un control policial, se defiende en redes sociales, manifestando que “en ningún momento me fugué de la Policía Local y la prueba está en que la sentencia indica una multa de 1.200 euros que la cantidad mínima y diez meses sin carnet, cuando el mínimo son ocho meses, pero por el grado de alcohol en sangre, procedieron a no rebajarla".

"Si que reconozco que conducía bajo los efectos del alcohol y la prueba dio 0,88, pero no en drogas”. Es más “como iban a inmovilizar el vehículo, me dejaron estacionarlo bien, es decir, dentro ir bajo los efectos del alcohol, no iría tan mal”, apunta Sergio Ferrer, que presentó su dimisión dentro del partido horas después de que trascendiera que el Juzgado de Instrucción número 5 de Nules le había condenado a 1.200 euros de multa y a la privación del derecho a conducir durante diez meses. Y recalca: “No voy a dimitir y en lo que queda de legislatura voy a seguir aportando propuestas para el bien de Almenara y sus vecinos, de hecho, en sesión plenaria de octubre se tratarán cinco mociones que yo he presentado”.

A través de su muro de Facebook, Ferrer, actualmente concejal del grupo no adscritos del Ayuntamiento de Almenara, da su versión de los hechos.