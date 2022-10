Cítrics de Nules asume fincas frente al abandono del campo

Cítrics de Nules ha puesto en marcha una iniciativa en su primera campaña como única cooperativa del municipio que persigue atajar el abandono de fincas citrícolas en producción. Se trata del plan Continua, una posibilidad al acceso de cualquier propietario que no pueda o no quiera seguir cultivando sus tierras pero no desee dejarlas perder mientras conserva la titularidad.

José Manuel Ripollés, gerente de Cítrics de Nules, detalla que este es un proyecto al acceso de cualquier propietario «sea o no socio de la cooperativa». Tampoco es necesario que se trate de terrenos en su término municipal. La iniciativa Continua fue aprobada por el consejo rector de la entidad para «garantizar el relevo generacional de los agricultores». Un alto porcentaje de los propietarios de parcelas «son personas con edad avanzada» que, llegado un momento, se plantean seriamente abandonar sus explotaciones, por sus capacidades físicas, porque no tienen a ningún heredero y porque contratar el mantenimiento resulta deficitario. En cultivo, sin costes Cítrics de Nules plantea «una alternativa para continuar con el cultivo de los campos», que consiste en que la cooperativa se hace cargo de la gestión y cultivo de los campos «previo acuerdo con el propietario». Ripollés incide en que «la propiedad de las tierras es suya, pero puede garantizar que sigue produciendo sin que le cueste dinero». De hecho, «se formaliza un contrato de cesión de cultivo a la cooperativa cuya duración es variable y que se renovará o no año a año si existe la voluntad de ambas partes», detalla el gerente. Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con la cooperativa o enviar un correo electrónico a laboratorio@citricsdenules.es, indicando polígono y parcela. «El departamento técnico visita las tierras, informa sobre el estado de la explotación y en el caso de confirmar si es viable, se propone el acuerdo de gestión». Hasta el momento, Cítrics de Nules está trabajando sobre 400 hanegadas cedidas a la cooperativa a través de este programa, que es beneficioso para ambas partes. El próximo mes de febrero --fecha oficial de inicio de la campaña citrícola, cuando empieza a prepararse-- «haremos una primera valoración sobre su continuidad».