Ya hay fecha. El Ayuntamiento de Vilar de Canes, un pequeño municipio de aproximadamente 170 habitantes situado en la comarca del Alt Maestrat, realizará el próximo 29 de octubre un referéndum sobre la instalación de un parque eólico en su término municipal.

Ese día realizarán la consulta popular, autorizada por el Consejo de Ministros el pasado mayo, en el consistorio con la pregunta «¿Está usted de acuerdo con que el Ayuntamiento se pronuncie favorablemente en los aspectos urbanísticos y, en general, en las actuaciones de competencia municipal necesarias para la aprobación del Plan Eólico La Selleta?».

De este modo, los vecinos decidirán si están de acuerdo o no con la instalación de este parque eólico, en fase incipiente, a cambio de tener la luz gratis. «Será lo que la mayoría quiera, yo no me posiciono ni a favor ni en contra del proyecto», aseguró entonces el alcalde de la localidad, Aurelio Pitarch, quien en noviembre del 2021 fue elegido, con 89 años, alcalde de esta localidad tras el fallecimiento de José María Domínguez, anterior primer edil.

En diciembre del 2020, Domínguez firmó un convenio con la empresa Iseran Business SLU, perteneciente al grupo Germania, a través del cual el Ayuntamiento facilitaría la puesta en marcha de un parque eólico de 27,5 megavatios a cambio de que la compañía asumiera el coste de la luz consumida por los contadores de la localidad, con lo que los vecinos no tendrían que pagar este servicio.

No obstante, el proyecto despertó la preocupación ciudadana y en julio del 2021 decenas de personas se manifestaron contra el mismo. La Plataforma Ciudadanía por los Derechos Rurales denunció la falta de transparencia del consistorio. Ante esta situación, desde el ejecutivo local se aseguró que sin el consenso de los habitantes no se llevaría a cabo la iniciativa, que se encuentra en una fase incipiente y del que aún no hay nada definido. Todo ello quedó expuesto en una declaración institucional aprobada en pleno.

El Ayuntamiento ha anunciado este jueves a través de las redes sociales el día de la consulta popular: