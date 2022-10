Alcalà de Xivert vive intensamente este fin de semana con la celebración de la VIII Fira de la Tomata de Penjar, que ha quedado inaugurada esta mañana con la presencia de autoridades y de los festeros y festeras. Así, podrá visitarse hasta mañana por la noche en las calles del centro histórico y la plaza de la Iglesia.

Más de 60 puestos de venta componen una variada oferta basada en productos de proximidad y de artesanía, en su mayor parte, de la localidad o de municipios cercanos. El alcalde, Francisco Juan, ha señalado que año tras año, «esta feria ha ido sumando récords, tanto de visitantes como de venta de tomate y ha sido un éxito porque todo el pueblo la vive desde dentro».

Este año el evento no cuenta con el atractivo añadido que supone vender tomata de penjar, como siempre se ha hecho. El motivo ha sido que las altas temperaturas registradas en los últimas meses han afectado a la floración de la planta y esta ha descendido a menos de la mitad. Pese a no poder comprar tomate, el producto sigue siendo el protagonista de la cita con iniciativas como el stand destinado a conocer mejor el cultivo. Así como en los showcookings, a cargo de docentes del CdT-Castelló; Modesto Fabregat del restaurant Serra d’Irta; Borja Agut del restaurante La Villa; Dani Roig del restaurante Can Roig y Emanuel Carlucci y Alejandra Herrador del restaurante Atalaya.

En el recorrido se incluyen también exposiciones como Del viver al plat, de la Associació Lo BonsaiGaspatxer; Les pedres parlen, de Amics de Mainhardt y talleres como el de elaboración de piezas de cerámica creativa y el taller infantil de elaboración de pizzas. La feria se completa con las jornadas gastronómicas dedicadas a la tomata de penjar en las que participan doce restaurantes de la localidad.