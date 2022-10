Para que el de ayer hubiera sido el estreno taurino que organizadores y afición esperaban, la tarde del Bou de Sant Josep, en las fiestas patronales de la Sagrada Familia y el Santísimo Cristo de la Vall d’Uixó, no debería haber empezado como lo hizo. El primero del cartel, un bravo e imponente ejemplar de Toros de Cortés --Victoriano del Río-- se encargó de dejar claro que estos animales son peligrosos y que un mínimo tropiezo puede tener terribles consecuencias. Un aficionado de Albacete de 38 años lo sufrió en sus carnes tras sufrir una tremenda cogida que no tuvo las consecuencias que muchos testigos se temieron.

El morlaco, de impecable presentación, llevaba un rato corriendo por el recinto evidenciando su buenas formas y su casta. L. M. C. A. quiso probarlo con el capote y podría haberse lucido si un resbalón no lo hubiera vencido en la cara del toro, que no dudó en defenderse atacando. Hasta en tres ocasiones, según testigos, lo levantó al aire. El doctor Enrique Diago, en la enfermería del recinto, lo estabilizó tras comprobar que había sido corneado en la pared abdominal. Según el parte médico, el herido presentaba «cornada que interesa piel y grasa subcutánea con al menos tres trayectos en fosa ilíaca derecho». La exploración inicial dio a entender que no había penetración en el abdomen. En el quirófano de la Plana confirmaron poco después que así era.

Además de la cornada, L. M. C. A. tenía una «herida en cola de la ceja derecha y varetazo en la espalda». Fue trasladado con pronóstico reservado. No tardó en confirmarse que no corre peligro.

Salvo por el accidente, una vez confirmado que no había riesgo vital, el balance de la primera tarde taurina fue bueno, con tres animales bien presentados y de comportamiento dispar pero, en general, de notable alto. Por aspecto, el trío mereció sobresaliente.

Tanto para la afición taurina como para quien busca otros actos, el October Fest se convirtió en la mejor opción, complementaria o alternativa. Las autoridades municipales, que han hecho posible su organización, acompañaron a la reina de las fiestas, María Segarra, en la inauguración de este espacio gastronómico y musical.