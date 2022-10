Desde poco después del mediodía de hoy, la plaza del Pilar de Nules está presidida por la bandera de España más grande de la provincia (4x6 m). Con su izado, el Ayuntamiento ha querido conmemorar el Día de la Hispanidad, en un acto en el que se puso especial énfasis en resaltar los valores que unen a todos los españoles frente a las diferencias que los separan.

El equipo de gobierno ha querido darle a la cita la solemnidad de las grandes celebraciones, compatibilizando los honores militares con el protagonismo civil. De hecho, entre los momentos más emotivos han destacado la entrega de los premios para los estudiantes que participaron en el concurso de dibujo ¿Qué es para ti España?, y los vídeos en los que vecinos de Nules residentes en el extranjero defendieron que el sentimiento de pertenencia con su país se ha intensificado cuando han estado lejos.

Y si de emociones se trata, también las ha habido cuando se ha rendido homenaje a los caídos en acto de servicio. Dos militares de Nules han depositado una corona de laurel justo a los pies de la nueva bandera.

Sin participación de la Guardia Civil

El alcalde, David García, en el discurso con el que ha clausurado el acto, reivindicado el espíritu de la concordia que caracterizó a la Transición, pero lo cierto es que en el evento tanto como las presencias han tenido significado las ausencias.

En el palco de las autoridades ha habido representantes de los ejércitos, de Policía Local, Protección Civil, pero no de la Guardia Civil de Nules. Como han explicado al público desde la organización, «la Comandancia de Castellón les ha prohibido participar». Este periódico ha preguntado a la Comandancia por esa decisión y no ha podido obtener respuesta. Los guardias han permanecido en el cuartel, obedeciendo órdenes de no implicarse, pero han recibido un reconocimiento de manos del alcalde, que se ha acercado a la caserna para dispensarlo.

Quienes no han querido perderse la cita han sido numerosos vecinos que se han congregado en el entorno de la plaza del Pilar a pesar de que el sol, inclemente, ha querido dejar patente su presencia, y de que el acto ha durado más de dos horas y media.