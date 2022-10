Conselleria demora ya 7 meses el auxilio para una menor suicida de la Vall

La burocracia no entiende de necesidades vitales y está volviendo a suceder. Una familia de la Vall d’Uixó lleva meses lidiando con un grave problema que la Administración atiende a golpe de protocolo, sin distinguir circunstancias y emergencias. Al menos, esa es la sensación que se le queda a la madre de una chica de 16 años con serios problemas psicológicos y con dos intentos de suicidio a cuestas, que a día de hoy tiene la sensación de que «no la están ayudando».

Los tres últimos años han sido una caída en picado para esta adolescente que ha estado ingresada varias veces en el Hospital Provincial de Castellón donde, el pasado mes de marzo, un psiquiátrica aconsejó a la madre por primera vez que solicitara la guarda y custodia para su hija.

El suyo podría ser un caso más de los que engloban las frías estadísticas que relacionan el impacto de la otra pandemia, la silenciosa, la de la salud mental. Pero no son un número, son personas desesperadas que, a día de hoy, no ven salidas, solo impresos que rellenar y plazos que aguardar en una contrarreloj asfixiante en sus circunstancias.

Espiral autodestructiva desde hace 3 años

La menor en cuestión se autolesiona, ha intentado quitarse la vida, ha entrado en una espiral autodestructiva diagnosticada por los especialistas de la que no sabe salir, de la que su madre --con tres hijos más a su cargo-- no sabe cómo rescatarla. Quienes han tratado su caso en los Servicios Sociales de la Vall d’Uixó, en el Hospital Provincial de Castelló --donde ha estado ingresada tres veces desde febrero-- o en el Hospital de la Plana donde la trataron tras el último suicidio frustrado que la dejó a las puertas de un coma hepático, coinciden en señalar, según la madre, que la niña necesita ayuda profesional «urgente» en un centro especializado.

Pero está en la calle, a caballo entre su casa y la de una amiga de su madre que, por ayudarlas, se ha prestado a acogerla en esta situación límite donde todos los esfuerzos familiares no fructifican, porque hay veces en las que una madre no puede dar a una hija lo que necesita, por duro que resulte llegar a esa conclusión.

«Solo me dicen que hay unos protocolos y unos plazos que hay que cumplir» Madre de la menor

Ante esa tesitura, es la Administración pública la que debería actuar para preservar el bienestar de la menor, en concreto la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, donde conocen del caso desde hace meses, pero donde todavía no las han auxiliado porque, según lamenta desesperada la afectada, «hay unos plazos y unos protocolos legales que cumplir».

En esos plazos no caben la angustia y el miedo, el que tiene esta mujer a que la próxima agresión de su hija contra sí misma sea irreversible y «entonces, ¿quién será responsable?».

Seis meses para dar una respuesta

Tras consultar la documentación aportada por la madre, es fácil encontrar muchas similitudes con casos anteriores informados por Mediterráneo. La madre pidió en marzo la guarda y custodia por primera vez. El padre --que vive en el extranjero-- no la había firmado porque «estaba ilocalizable», por lo que no pudo tramitarse, «no me dieron otra opción». Tardaron seis meses en informarla de la denegación de su solicitud por «no considerar procedente la propuesta de desamparo realizada por los Servicios Sociales municipales».

El 29 de septiembre el progenitor, instado por la madre, viajó a España para firmar, pero no se retomó el expediente inicial. Había que empezar de cero.

Les dicen, según la madre, que «no está desamparada» por la ayuda de la amiga y porque está ella, a pesar de que los especialistas reconocen que el núcleo familiar no es el más idóneo y que lo que necesita es supervisión profesional «urgente».

«Ella es plenamente consciente de todo y pide ayuda, está muy cansada de ir dando tumbos» Madre de la menor

Las citaron esta semana para comprobar si la menor es consciente de su situación. «Ella es plenamente consciente de todo y pide ayuda, está muy cansada de ir dando tumbos», relata una madre a la que le atormentan el bienestar y la seguridad de su hija, dos necesidades básicas que, hoy por hoy, ella no puede garantizarle y que la Administración, protocolo en mano, ya ha demorado siete meses.