Dicen que tras la tormenta llega la calma. En el caso de las fiestas patronales de la Sagrada y el Santísimo Cristo de la Vall d’Uixó, tras un día lluvioso y deslucido, ha llegado otro de meteorología y ambiente inmejorables, que se ha caracterizado por las participaciones multitudinarias, tanto en los actos taurinos, que han vuelto a copar la mayor parte de la agenda, como en el Octubre Food Fest.

Queda cartel por exhibir, pero no resultaría aventurado afirmar que el primer toro de la tarde, si en estas fiestas hubiera un podium para los mejores y más completos, tendría garantizado un puesto en lo más alto. Velador, de Juan Pedro Domecq, por presencia, por salida y por compostura ante los rodaors, ha tenido una intervención más que notable. En aspecto, y especialmente en salida, el resto de toros que se han soltado, uno al mediodía y otro por la tarde, no han desmerecido. Pero como no se trata de competir, pues el trabajo de los animales depende de muchos condicionantes, el sentimiento general ha sido que han participado en una buena jornada taurina.

De justicia es resaltar que ha sido posible por la implicación de las peñas, en concreto 8 del 8, El Quinto y Paga i Calla. El cuarto del Día de la Hispanidad, embolado --al cierre de esta edición--, también de Juan Pedro Domecq, ha sido adquirido por la comisión de fiestas.

Y si de éxitos hay que hablar, el del Octubre Food Fest se suma a la lista. Como caracoles buscando el sol tras un día de lluvia, cientos de personas se han encontrado en la plaza de la Sagrada Familia para disfrutar de gastronomía y buena música.