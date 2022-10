Sanitat licitará el consultorio de Vilafamés «lo antes posible» tras el órdago del PSOE local

Tras el órdago que lanzaron el lunes por la noche los concejales del PSOE de Vilafamés (formación que gobierna en minoría con cuatro ediles), en el que amenazaban con romper el partido y pasarse al grupo de no adscritos si Sanitat no licitaba las obras del reivindicado centro de salud antes de noviembre, la Conselleria movió ficha este martes y aseguró que sacarán a concurso los trabajos «lo antes posible».

Fuentes del departamento autonómico que dirige Miguel Mínguez recordaron la cronología («en junio del 2021 se licitó el proyecto de la obra, en septiembre de ese año se inició la redacción y en septiembre de 2022 entregó el proyecto definitivo») y remarcaron en qué momento se encuentra actualmente la tramitación. «A falta de la concesión de la licencia ambiental por parte del Ayuntamiento, durante este mes de octubre se están preparando los pliegos para sacar la obra a licitación lo más pronto posible», apuntaron desde Sanitat, sin mojarse a si estará lista antes de la fecha límite que ponen los ediles del PSOE, que fijan en el 31 de octubre.

"En permanente contacto"

La Generalitat rebate el comunicado de la agrupación socialista local y asegura que «está en permanente contacto y comunicación con los responsables del municipio», si bien los concejales habían esgrimido que «por iniciativa de Conselleria», «nunca» les han llamado para darles alguna novedad y «siempre» han sido ellos los que han preguntado «de forma continuada, muchas veces sin obtener respuesta». Sea como fuere, desde Sanitat aseguran que «las obras comenzarán el año que viene» y recalcan que la voluntad del Consell «siempre ha sido, tal y como está haciendo, la de dar respuesta a la reivindicación de Vilafamés de contar con un nuevo centro de salud».

"No firmo el comunicado, pero sí apoyo a los ediles en su reivindicación y les doy libertad para que decidan qué hacer" Abel Ibáñez - Alcalde de Vilafamés

Aunque en la nota enviada a los medios de comunicación los ediles socialistas indicaban que «el alcalde no forma parte del grupo municipal», el primer edil y también diputado provincial de Bomberos, Abel Ibáñez, aseguró este martes a Mediterráneo tras el pleno de la Diputación que se desmarcaba de esa afirmación. «Formo parte del grupo municipal socialista. No firmo el comunicado, pero sí que apoyo a los concejales en su reivindicación. Les doy libertad para que decidan qué hacer, aunque no me sumo a la acción», dijo, y apostilló su declaración con un mensaje claro: «No tengo previsto dimitir».

Preguntados por este diario por la amenaza de renuncia en bloque de los tres ediles que firman el manifiesto, desde la ejecutiva provincial del PSOE prefirieron guardar silencio y no entraron a valorar este posible movimiento de la agrupación socialista de Vilafamés.

El que sí aprovechó la coyuntura fue el PP local, que exigió celeridad al proyecto. «Seguiremos reivindicando una atención sanitaria de calidad frente a los incumplimientos y falsas promesas del PSOE. El alcalde al fin ha reconocido lo que los vecinos sabíamos desde el primer momento», criticó la portavoz popular, Marisa Torlà.